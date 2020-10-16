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В обмен на легализацию марихуаны транснациональные фармацевты оплатят опрос Зеленского

16 октября 2020, 14:30  •  54 • Украина

Четыре из пяти вопросов, которые президент Зеленский намерен вынести на «плебисцит» 25 октября – это просто ширма для легализации марихуаны. Об этом пишет ТГ-канал «Женщина с косой».

По его данным, соцопрос оплачивает «лобби каннабиса». И самый важный вопрос, который хотят реально продвинуть, а не использовать чисто номинально – это тема медицинской марихуаны. Надо отметить, что прозападное фармацевтическое лобби переиграло даже Рината Ахметова. Именно самый богатый человек Украины первым предложил Зеленскому оплатить его социсследования – ради включения в список вопроса о создании на Донбассе свободной экономической зоны (СЭЗ). Ринат Леонидович мечтал получить преференции для своих компаний, которые находятся на востоке Украины. Но ему по факту отказали. Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу «Право на владу» заявил, что если даже народ поддержит идею свободной экономической зоны на Донбассе, то её можно будет реализовать только после воссоединения всего Донбасса.


Следовательно, данный вопрос реализовать нереально. Да и Западная Украина восстанет: Галичина крайне негативно воспринимает все инициативы, касающиеся финансовой помощи «донецким» и тянет «денежное одеяло» на себя. А, как известно, протестов националистов и патриотов Зеленский боится чуть ли не больше всего на свете. Так что большинство вопросов играют роль камуфляжа, и никто реально их продвигать и выполнять не собирается.

Зато легализация конопли имеет все шансы на успех. Как отметил политик Василий Волга, данный проект инициировала еще экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, выполняя волю фармацевтических ТНК. И закон, который легализует на Украине оборот и использование медицинского каннабиса, вносился еще депутатами парламента прошлого созыва – в мае 2019-го.

Внешние лоббисты пытались протолкнуть закон до ухода Петра Порошенко, но и в лице Зеленского нашли понимающего человека. Сейчас данный вопрос «улаживает» соратник гаранта, глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Он организовал медийную кампанию в поддержку легализации легких наркотиков. Депутат на брифинге 18 октября заявил, что «медицинский каннабис должен стать доступным в стране». А уже через неделю под стенами Кабинета министров прошел конопляный Марш Свободы. Активисты борьбы за медицинский каннабис указывают, что на основе продуктов конопли можно делать препараты, облегчающие жизнь при эпилепсии, посттравматических расстройствах и онкозаболеваниях.

Но хватает и противников. Они доказывают: опыт США показал, что легализация легких наркотиков вызывает рост черного рынка, преступности и наркомании.

«Сегодня наркомания сильно изменилась. Если раньше были популярны героин, кустарно изготовленные опиаты – «ширка», то сегодня на этот рынок активно захотят транснациональные фармацевтические корпорации», - подчеркивает «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции».

И если им удастся реализовать свой план, то огромные территории страны будут отданы под выращивание конопли - чтобы потом изготавливать из нее препараты и делать бизнес.

«Депутаты, политики и некоторые «общественники», лоббируя интересы этих компаний, спекулируют на здоровье больных, в том числе – онкобольных, которым нужны обезболивающие средства. Население Украины и так уменьшается на 500 тысяч человек ежегодно, и скоро ситуация станет вообще критичной», - заявила бывший личный врач президента Виктора Ющенко, Ольга Богомолец.

Ее поддержал и нардеп от «СН» Макс Бужанский.

«Знаете, многие очень иронично подходят к вопросу о каннабисе. А я вот как то не разделяю иронии. Мощнейшее лобби, вполне приличные люди, фамилии которых не стану называть из соображений гуманизма, закатывают глаза и рассказывают о пещерах Алладина, забитых золотом Полуботка, которые этот каннабис таит.

Мол, очень нужно для наполнения бюджета, и сразу же рассказы о врачах и учителях, которых за счёт легализации можно было бы осчастливить.

Понимаете, дело даже не в том, что я немного сомневаюсь, что деньги от слегка посеянных наркотиков хлынут учителям и врачам.

Дело в том, что если в крупнейшей стране в Европе, с богатейшим черноземом, полезными ископаемыми и заводами, еще не везде тронутыми Роксоланой Пидласой больше нечем наполнить бюджет, то канабис надо раздавать даром на улицах.

Иначе можно сойти с ума от этого неожиданного экономического вывода.

Так что я бы спросил у граждан, хотят ли они навсегда привнести в свою непростую жизнь этот сладкий дымок, мило закамуфлированный под лекарства для онкобольных.

Кстати, что мешает эти лекарства закупать, не засеивая центральные проспекты городов, тоже не совсем ясно», - написал нардеп в своей «телеге».

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