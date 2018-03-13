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В обход всех запретов: Запорожская АЭС закупает только российские детали
13 марта 2018, 16:24 • 210 • В мире
Запорожская АЭС заключила соглашение с латвийской фирмой Raido Trading о покупке российских запчастей.
Стало известно о том, что Запорожская АЭС заключила соглашение с латвийской фирмой Raido Trading о покупке запчастей. Примечательно то, что данные запчасти полностью изготовлены на заводе "Дизель-Энерго" в Санкт-Петербурге. Известно также, что сумма сделки составила почти 3 миллиона евро.
В частности, такие запчасти будут использоваться для аварийных источников питания на АЭС. Касательно латвийской фирмы Raido Trading, то известно, что принадлежит она двум гражданам Белоруссии. И компания вот уже два года получает подряды украинского предприятия “Энергоатом”.
Последний скандал с закупкой российских запчастей был в феврале, когда СБУ запретила предприятию закупать запчасти российского производства.
Отметим, что сама Запорожская АЭС - это довольно крупная атомная электростанция. Она генерирует около 20 процентов всей потребляемой на Украине электроэнергии, передает "Корреспондент".
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