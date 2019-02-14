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В обход санкций США: Россия обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном - Чижов

14 февраля 2019, 14:54  •  32 • Политика
Поспред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил от том, что Россия в настоящий момент обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном в обход санкций США. Не исключается возможность присоединения к механизму расчетов.
Россия уже сейчас обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном. Как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, сейчас ведутся переговоры с ЕС о возможности в дальнейшем присоединиться к механизму расчетов с Ираном, обходя санкции США.
Напомним, сейчас в Сочи тем временем проходит трехсторонний саммит между президентами России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. В центре обсуждения - ситуация в Сирии.

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