В обход санкций США: Россия обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном - Чижов

Поспред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил от том, что Россия в настоящий момент обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном в обход санкций США. Не исключается возможность присоединения к механизму расчетов.

Россия уже сейчас обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном. Как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, сейчас ведутся переговоры с ЕС о возможности в дальнейшем присоединиться к механизму расчетов с Ираном, обходя санкции США.

Напомним, сейчас в Сочи тем временем проходит трехсторонний саммит между президентами России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. В центре обсуждения - ситуация в Сирии.