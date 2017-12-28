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28 декабря 2017, 20:39 • 264 • Карикатуры
В Киеве возмутились тем, что в Крыму продают иномарки от известных западных автоконцернов. По мнению украинской стороны, это делается в обход санкций.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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