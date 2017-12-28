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В объезд

28 декабря 2017, 20:39  •  264 • Карикатуры

В Киеве возмутились тем, что в Крыму продают иномарки от известных западных автоконцернов. По мнению украинской стороны, это делается в обход санкций.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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