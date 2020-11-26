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В ОАК прокомментировали информацию о новых санкциях США

26 ноября 2020, 01:30  •  62 • Политика
В ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), входящем в «Ростех», изучают информацию о новых санкциях, запланированных Штатами в отношении гражданского авиапрома.
«Наши специалисты изучают информацию, появившуюся в СМИ. Реализация ключевых гражданских программ продолжается», — цитирует в среду, 25 ноября, «Интерфакс» сообщение пресс-службы ОАК.
Ранее в этот же день стало известно, что США готовят новый санкционный список, в который входят 28 организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России. Отмечалось, что ограничения могут коснуться предприятий авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, а также приборо- и двигателестроения, научных центров.
Также в этом списке фигурируют 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными.
Ранее в ноябре США уже дважды вводили санкции против российских компаний. Так, 19 ноября Штаты внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России организации. 24 ноября Госдеп расширил список антироссийских санкций в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). В него попали «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США дискриминационными и нелегитимными.
21 ноября президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций в отношении стран Запада.

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