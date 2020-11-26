|
В ОАК прокомментировали информацию о новых санкциях США
26 ноября 2020, 01:30 • 62 • Политика
В ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), входящем в «Ростех», изучают информацию о новых санкциях, запланированных Штатами в отношении гражданского авиапрома.
«Наши специалисты изучают информацию, появившуюся в СМИ. Реализация ключевых гражданских программ продолжается», — цитирует в среду, 25 ноября, «Интерфакс» сообщение пресс-службы ОАК.
Ранее в этот же день стало известно, что США готовят новый санкционный список, в который входят 28 организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России. Отмечалось, что ограничения могут коснуться предприятий авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, а также приборо- и двигателестроения, научных центров.
Также в этом списке фигурируют 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными.
Ранее в ноябре США уже дважды вводили санкции против российских компаний. Так, 19 ноября Штаты внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России организации. 24 ноября Госдеп расширил список антироссийских санкций в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). В него попали «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США дискриминационными и нелегитимными.
21 ноября президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций в отношении стран Запада.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2020, 06:10
|
25 ноября 2020, 02:35
|
25 ноября 2020, 06:15
|
19 ноября 2020, 01:45
|
20 ноября 2020, 00:40
|
24 ноября 2020, 05:30
|
21 ноября 2020, 01:25