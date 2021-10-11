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В Нюрнберге осудили режим Лукашенко. Суд вершили беглые белорусы на польские деньги

11 октября 2021, 14:45  •  39 • Политика
Название нюрнбергского собрания звучало очень солидно: "Правовая конференция в Нюрнберге" (Legal Conference in Nuremberg). Увы, кроме самого названия, в "процессе над Лукашенко" не было ничего серьёзного, кроме фуршета.

А судьи кто?

"Нюрнбергскую правовую конференцию" организовали в странном помещении – в углу стоял зачехлённый рояль, в зале пустые стулья, на подиуме натянут экран, где и выступало большинство докладчиков. Фуршет, вероятно, находился в соседнем зале за ширмой, откуда выходили очные участники высокого собрания.
Существует организация под названием "Народное антикризисное управление" – "негосударственный представительный орган белорусской оппозиции", как именуют себя сами члены этого органа. Важность этой организации говорит сама за себя: например, соответствующая статья в "Википедии" предлагается к удалению ввиду незначительной значимости статьи и самой организации. Причём к удалению статью предлагает не кровавое КГБ Белоруссии, а сами пользователи, которые приняли её за рекламный текст, что, в общем-то, недалеко от истины.
Павел Латушко – основатель и руководитель "Народного антикризисного управления" – живет последние месяцы за счёт того, что "делает вид". Он делает вид, что он – один из лидеров оппозиции страны, что он представляет белорусский народ, что он не алкоголик. В общем, вся жизнь Павла Латушко, с тех пор как он перебежал из лагеря Александра Лукашенко в лагерь протестующих минчан, – это "делание вида".
Именно этот человек занялся организацией "Нюрнбергского процесса над Лукашенко". Стоило это ему явно недорого. Даже тратиться на билеты для Тихановской не пришлось – она выступила по видеосвязи. Кстати, есть ощущение, что речь у Тихановской для таких случаев одна и та же – с поправкой лишь на время и место проведения мероприятия. Всё те же на манеже повторяют одни и те же слова.
После Тихановской выступил Латушко, после чего конференцию, по идее, можно было заканчивать – это были самые значимые фигуры из змагарского стана, для отчёта перед держателями акций ООО "Тихановская, Латушко и Ко" достаточно. Мы с уверенностью говорим о спонсорстве, потому что и Тихановская, и Латушко, и некоторое количество никому не известных белорусов, выступивших на "процессе", говорили на английском языке и некоторых даже не удосужились обеспечить переводом. Остальных же переводили почему-то на русский, а не на белорусский язык – вероятно, потому что в противном случае интернет-аудитория мероприятия составила бы не 500 человек, а все пять.
Только поляки позволили себе вольность говорить на польском языке – как бы намекая, за чей счёт весь банкет.

Кто выиграл

Выиграли однозначно Павел Латушко и Светлана Тихановская.
Латушко: срубил денег на организации конференции, показал свою значимость и незаменимость в качестве оппозиции Александру Лукашенко, на халяву съездил в Баварию, неплохо выпил перед, во время и после конференции. В общем, одни плюсы и никаких минусов – кроме совести, конечно, но она отягощает его меньше, чем мешки под глазами от активного образа жизни.
Тихановская: поимела только пиар среди 500 человек аудитории, которая смотрела онлайн с её участием. Выступила хедлайнером в начале конференции.
На этом всё.

Кто проиграл

Польские спецслужбы, курирующие протестное движение в Беларуси, и косвенно поляки. Но не сильно. Всё мероприятие, судя по организации и внешним признакам, потянуло тысяч на 5 евро плюс откат организаторам. Итого тысяч 20. Но всё же за польский счёт.
Помню, в детстве мне было очень интересно, почему в анекдотах всегда фигурируют русский, немец и поляк. Ну, немец как объект насмешек был понятен, не так давно закончилась Великая Отечественная, а вот почему поляк, детскому разуму было непостижимо.
Подобные конференции это объясняют. Ничего не изменилось в поведении Польши по отношению к нашей стране – и сейчас под страной я имею в виду как Россию и Белоруссию по отдельности, так и Союзное государство.

Что с того?

В конце повествования хочется привести пару метких наблюдений, но уже не из глубокого детства, а из современности:
Польша – единственная страна в мире, которая вечно зарится на чужие территории, но теряет свои.
Афганская война закончилась. Пора опять делить Польшу.
Больше и добавить нечего. Народный фольклор, как всегда, всё очень метко расставил по местам.
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