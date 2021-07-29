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В Нью-Йорке устроили новую "замануху" на прививки. Вакцинированные негодуют: "Где мои 100 долларов?"

29 июля 2021, 06:40  •  72 • В мире
Раньше за прививку мэр Нью-Йорка обещал бургер и картофель фри, а теперь устроил новую "замануху". Вакцинированные справедливо негодуют. "Где мои 100 долларов?" - спрашивают они у градоначальника.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио настолько озабочен проблемами своего города, что не находит времени даже поесть. Приходится это делать в прямом эфире. А чтобы не терять времени, он ещё и вакцинироваться агитирует. Зрители, следившие за телетрансляцией, лицезрели, как мэр ест бургер и картофель фри. Такой же "продуктовый набор" он пообещал всем, кто сделает прививку от COVID-19.
Но всё это было в мае. Теперь де Блазио устроил новую "замануху". В своём Twitter он пообещал сделать инъекцию "более сладкой". Каждому привившемуся в любом городском центре власти Нью-Йорка заплатят 100 долларов.
Привившиеся ранее негодуют. В комментариях под твитом они высказали всё, что думают о новой инициативе мэра.
"Где мои 100 долларов?" - напрямую спросил один из жителей Нью-Йорка.
Другой горожанин считает, что антипрививочники воспримут новую инициативу мэра как жест отчаяния, что только подпитает их теории заговора.
"В марте мне сделали вакцинацию. Я могу прийти со своей картой и забрать свои 100 долларов, верно? В противном случае это было бы нечестно", - подметила одна из подписчиц.
"Я сделал прививку, как только смог, как порядочный человек, которого не нужно подкупать", - написал ещё один житель города.
Сразу у нескольких людей появилась идея подождать ещё немного. Быть может, власти со временем увеличат выплату, подняв её со 100 долларов, например, до 1000.
Отметим, как минимум одну дозу вакцины для профилактики COVID-19 в Нью-Йорке получили чуть больше 70% совершеннолетних жителей, то есть примерно пять миллионов человек. Обе дозы препарата вкололи уже 4,5 миллиона, то есть 65% взрослых.
С 26 июля в Нью-Йорке действует обязательная вакцинация для государственных служащих. Если кто-то из них откажется, то будет вынужден сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю. Мэр Билл де Блазио рекомендовал коммерческим компаниям ввести такие же требования.

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