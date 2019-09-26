МИД Азербайджана заявил журналистам, что встреча эта «запомнилась убийством азербайджанского военнослужащего»

На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Накануне встречи в зоне карабахского конфликта произошёл инцидент, названный в Армении «попыткой диверсионного проникновения». В Ереване сообщили, что азербайджанские военные попытались пересечь линию соприкосновения в районе одного из блокпостов, однако были отброшены. При этом тело одного азербайджанца осталось на нейтральной полосе. В Баку же опровергают «попытку диверсии», уверяя, что солдат азербайджанской армии заблудился, зашёл на нейтральную полосу и был убит. Для эвакуации тела азербайджанская сторона обратилась за помощью в Представительство Международного комитета Красного Креста.

Эксперт аналитического центра «Орбели» Тарон Ованнисян не сомневается, что это происшествие связано с переговорами в Нью-Йорке.

«Как известно, диверсия сорвалась, и азербайджанская сторона понесла потери. Поэтому думаю, что позиции Баку на переговорах уж точно не стали прочнее. Более того, если предположить, что видеозапись диверсии будет передана сопредседателям Минской группы, то должны последовать адекватные оценки действиям Азербайджана», – считает политолог.

По его мнению, этот инцидент – хороший повод вновь поднять вопрос необходимости расследования каждого такого происшествия.

Впрочем, на встречу министров этот инцидент не повлиял.

Во время переговоров стороны отметили «важность продолжения усилий по укреплению режима прекращения огня и снижению напряжённости в зоне конфликта, в том числе путём введения и укрепления соответствующих механизмов. Также была подчёркнута важность формирования атмосферы доверия посредством реализации достигнутых ранее договорённостей», – сообщает пресс-служба МИД Армении.

Зограб Мнацаканян особо подчеркнул важность возвращения домой задержанных на территории Азербайджана граждан Армении.

После окончания встречи глава МИД Азербайджана заявил журналистам, что встреча эта «запомнилась убийством азербайджанского военнослужащего».

«Азербайджанская сторона недовольна медлительностью процесса и желает его ускорения, армянская сторона же из-за внутренних проблем не готова к этому», – отметил Эльмар Мамедьяров.

Армянский политолог Ерванд Бозоян считает, что такой комментарий прессе свидетельствует о том, что глава МИД Азербайджана недоволен результатами переговоров. По мнению политолога, встреча хоть и была важной, но не переломной. А единственным результатом встречи стала «договорённость провести ещё одну встречу в том же формате в ближайшее время».

«Встреча важна для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, поскольку они опасаются остановки процесса. А это может повлечь серьёзные последствия для всего региона», – отметил Бозоян.

А эксперт по международным отношениям Акоп Варданян объяснил, почему во время переговоров не поднимался вопрос встречи Пашиняна и Алиева.

«Это означает, что переговоры в очередной раз зашли в тупик. Конечно, важно, что главы МИД двух стран проводят встречи, но если в повестке нет переговоров между Пашиняном и Алиевым, то можно с уверенностью предположить, что никаких подвижек в переговорном процессе нет», – уверен Варданян.