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В Нью-Йорке скончался князь Владимир Голицын
23 февраля 2018, 09:39 • 147 • В мире
В Нью-Йорке скончался президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын.
Стало известно о том, что в США умер князь Владимир Голицын - президент Русского дворянского собрания в США. Сообщается, что он ушел из жизни на 77 году жизни. На протяжении полугода он сражался со страшной болезнью.
"Князь скончался после шестимесячной борьбы с онкологическим заболеванием", - рассказали в приходе Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого являлся Голицын.
Представители прихода говорят, что князь Голицын внес большой вклад в восстановление и укрепление русского православного сообщества за границей.
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