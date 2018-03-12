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В Нью-Йорке рухнул вертолет: Два человека погибли, четверо в больнице

12 марта 2018, 07:54  •  75 • В мире
После падения вертолета в Нью-Йорке госпитализировали четырех человек‍.
Сегодня власти Нью-Йорка сообщили, что как минимум три человека были срочно госпитализированы после падения вертолета. Напомним, что инцидент произошел во время того, как вертолет выполнял частный рейс.
Позже удалось узнать, что в салоне вертолета было шесть человек. Трое были сразу отправлены в госпиталь. Сообщается, что они находятся в критическом состоянии.
Известно, что два человека скончались на месте. А пилот смог выбраться из кабины. Сейчас он тоже находится в больнице, за его жизнь также борются врачи.

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