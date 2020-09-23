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В Нью-Йорке построят удивительный извилистый небоскрёб: 1600 деревьев на 160 этажей

23 сентября 2020, 09:10  •  92 • В мире
В Нью-Йорке предложили построить удивительный небоскрёб: В извилистом здании высотой в 160 этажей будет высажено 1600 деревьев, которые спасут город от смога.
Жилая башня "Мандрагора" - так назвали свой дизайн-проект нового небоскрёба архитекторы французской студии Rescubika. Они спроектировали здание специально для Нью-Йорка и заявляют, что этот гигант будет буквально всасывать в себя все вредные выхлопы "Большого яблока".
Здание высотой 737 метров будет состоять из 160 этажей, на каждом из которых будет расти сто деревьев. Кроме того, башню украсят "растительные стены" площадью 24 500 кв. м и солнечные батареи, которые займут 7000 кв. м. Также в фасад небоскрёба вмонтируют 36 ветряных турбин для выработки экологически чистой энергии.
Благодаря такой конструкции здание будет поглощать огромное количество угарного газа, уверены архитекторы. Они предложили расположить небоскрёб на острове Рузвельта, а название "Мандрагора" башня получила от мандрагоры - растения, корень которого имеет необычную форму и, по слухам, волшебные свойства.

Как заявили в пресс-службе студии Rescubika, извилистая форма башни призвана символизировать отношения человечества с природой и служить напоминанием о том, что мы должны сохранять нашу окружающую среду, чтобы жить в симбиозе с планетой. Такие здания, по мнению инициаторов проекта, позволят городам будущего достичь углеродного баланса к 2050 году.

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