«В нынешнее время так надо»: Экипажи судов не возражают против проверок в Керченском проливе

- Хорошо, готовьте правый борт, подходим, - говорит по рации командир пограничного катера.

Мы идем по Керченскому проливу к танкеру «Ассия» - проводить осмотр. Раньше обходились без этой процедуры, но РФ усилила меры безопасности в проливе после того, как Украина в марте этого года захватила в Азовском море крымское рыболовецкое судно «Норд».

В незалежной возмущены, ведь из-за задержек судовладельцы теряют время, а украинские порты - деньги. В украинских СМИ осмотры представляют как многочасовой «плен», единственная цель которого – «насолить» соседней стране. Корреспондент «Комсомолки» отправился в море вместе с пограничниками, чтобы своими глазами увидеть, как проходят осмотры и сколько это занимает времени.

«ПОНИМАЕМ, ЧТО ЭТО ДЛЯ НАШЕЙ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Журналисты незалежной обычно пишут, что Россия проверяет в Керченском проливе только иностранные суда, ан нет: наш катер аккуратно подходит к борту танкера с родным российским триколором. Проверяют все суда, независимо от флага.

Танкер "Ассия" может перевозить химические грузы и нефтепродуктыФото: Анастасия ЖУКОВА

Море волнуется, так что швартовка проходит не слишком быстро: нужно учесть направление ветра, скорость, правильно выбрать расстояние между бортами. Наконец, с «Ассии» сбрасывают трап. Пограничники ловко взбираются на палубу. Я с опаской поглядываю на шатающуюся конструкцию из деревянных ступенек и веревок. Но назвался груздем – полезай… наверх.

- Да ладно вам, этот танкер, считай, низенький, - смеются пограничники, видя мою заминку. – Иногда бывает, что на высоту четырехэтажного здания приходится лезть.

Выдыхаю и медленно-медленно карабкаюсь по трапу. Моряки «Ассии» встречают досмотровую группу спокойно и доброжелательно, без лишних вопросов ведут к капитану на мостик. Тот удивился визиту, но воспринял, как должное.

- Товарищ капитан, мы прибыли на судно для проверки соблюдения правил пограничного режима, судовых документов, а также осмотра на предмет нахождения на борту запрещенных средств, оружия, боеприпасов, военной техники, товаров двойного назначения, а также присутствия на борту лиц, которым запрещено пересекать государственную границу, - объясняет командир группы.

Все спускаются в кают-компанию, капитан Андрей Наумов просит помощника принести нужные документы – общегражданские паспорта, паспорта моряков, мореходные книжки, перечень последних портов, которые посетило судно, и так далее.

«Ассия» направляется из грузинского порта Поти в российский Саратов – сначала по Азовскому морю, а затем – по рекам.

- В Керченском проливе мы сталкиваемся с осмотром впервые, - говорит капитан. – Думаю, это мера вынужденная, учитывая политическую ситуацию, отношения России и Украины. Все это для нашего блага. Запрашиваемые документы, в общем и целом, одинаковые что у наших пограничников, что у других стран. Время ожидания сведено к минимуму. Стандартная процедура, мы к этому готовы, понимаем, что это для нашей безопасности.

После проверки документов – фейс-контроль. Вся команда судна, кроме вахтенных, по очереди подходит к проверяющим. Тебя смогли опознать по фотографии в паспорте? Молодец, возвращайся к работе.

Моряки не удивляются: фейс-контроль проводят во всех иностранных портах перед тем, как открыть для судна границу. Да и перед возвращением в родной российский порт тоже придется пройти проверку.

Фейс-контроль завершили, и пограничники вместе с капитаном отправляются в каюты.

- Откройте, пожалуйста, шкафчик. И соседний, - вежливо просят контролеры. Капитан самостоятельно распахивает дверцы и демонстрирует содержимое.

Вся процедура вместе с осмотром и проверкой документов занимает чуть больше часа. Попрощавшись, группа покидает танкер.

«ПРОВЕРКИ ОПРАВДАНЫ, ДИСЦИПЛИНИРУЮТ ЭКИПАЖ»

Следующее судно к осмотру – под мальтийским флагом. Сухогруз «Киова» идет через Азовское море в Ростов. К нему мы подходим уже на другом катере, поменьше, так что придется преодолеть больше шатких ступеней трапа. Но ничего, я уже ученая, не так страшно.

- Да вы уже почти как сотрудник осмотровой группы взбираетесь! Отлично! – по-доброму подтрунивают надо мной пограничники, подавая руку.

Хоть флаг у «Киовы» и мальтийский, но судовладелец – турецкий, а экипаж – полностью украинский. Такой вот интернационал.

Флаг - мальтийский, экипаж - украинскийФото: Анастасия ЖУКОВА

- Да мы на Мальте не были ни разу, - объясняет помощник капитана, заметив удивление на моем лице. – Где судовладельцу дешевле, удобнее сухогруз зарегистрировать, такой и порт приписки, а значит – и флаг. А судно может в этот самый порт и не зайти никогда.

«Киову» в Керченском проливе проверяют уже второй раз, так что команда и бровью не ведет. Документы? Сейчас будут. Показать трюм, каюты? Идемте.

- Проверка – она и в Африке проверка, обычное дело, - пожимает плечами матрос, открывая очередной люк, куда спускаются пограничники.

Россия будет прирастать Африкой Моряки открывают все помещения по требованию осмотровой группыФото: Анастасия ЖУКОВА

Документы проверили – те же самые, что и у «Ассии». И фейс-контроль состоялся. Капитан сухогруза Сергей Талиман относится к действиям пограничников благосклонно, во всем идет навстречу.

- Мы к этому привыкли, у каждой страны есть свои правила. Как минимум, приходят власти в порту, проверяют документы и только тогда открывают границу. Я считаю, что проверки оправданы, дисциплинируют экипаж. Всегда надо быть готовым к любым осмотрам. Судно могут даже в море проверить. Бывает, НАТОвские корабли останавливают, особенно если проходишь рядом с Израилем, Сирией, Кипром. Любой военный корабль может провести осмотр, если они в чем-то сомневаются. Считаю, что в нынешнее время так надо, - отмечает капитан.

«КОГДА-НИБУДЬ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

- Вот вы нашего капитана засняли, а мы ему теперь будем сухари сушить, - то ли в шутку, то ли всерьез заявляет один из моряков. – У нас же там 38-й год, дела «клепают» только так…

Стоило помолиться о безопасности капитана «Киовы», как рядом появился почти двухметровый кок и протянул мне кружку с компотом. Как он не набивает шишки на судне с таким ростом?

- Пейте-пейте, у нас на борту вкусный варят, - рядом в дверях стоит матрос из Одессы.

- Эх, всегда хотела побывать в вашем городе, – вздыхаю, делая глоток. Компот оказался действительно вкусным.

- Так в чем же дело? Приезжайте! У нас красиво!

- Не могу, - опускаю глаза.

- Российский паспорт, да? – понимающе интересуется одесский матрос мальтийского судна.

Киваю. Боюсь, крымчанам с паспортом РФ в незалежной не рады и через границу не пускают.

- Ну ничего, когда-нибудь все будет хорошо между нашими странами, еще приедете к нам и по российскому паспорту, - снова расплывается в улыбке добродушный парнишка.

ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Алексей Литвиненко:

- Работа в данном направлении обусловлена необходимостью обеспечения безопасности мореплавания в Керченском проливе, безопасности Крымского моста. Экипажи судов относятся с пониманием, каких-либо претензий к нам не поступало. Осмотр может занимать до трех часов с момента прибытия на судно осмотровой группы. Сначала капитану объявляется цель визита, затем экипаж судна собирают в кают-компании, где проводится их идентификация. Далее идет проверка судовых документов, деклараций на товары. Если нет замечаний, судно дальше следует по маршруту.

СПРАВКА КП

25 марта украинская погранслужба задержала в Азовском море крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с паспортами РФ. Задержали "Норд" в нейтральных водах, однако Украина заявляет о незаконном вылове рыбы и незаконном пересечении украинской границы. Капитану в "незалежной" грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь, еще восемь до сих пор находятся на территории Украины: капитан судна - под подпиской о невыезде, еще семеро моряков - на территории российского посольства, их не пропускают через границу под надуманными предлогами.

После инцидента Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами и отправила пограничные катера на постоянное дежурство в Азовском море. Теперь рыбаки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников. Также у экипажей есть горячие линии для оперативной связи с ведомствами в случае экстренной необходимости.

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