Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экс-депутат Рады прокомментировал призыв Гройсмана «не преклонять колено» перед ...
Патриарх Кирилл назвал Киево-Печерскую лавру оплотом канонического православия н...
Дякула тоже стрижется у папы Островского?
Патриарх Кирилл сожалеет о невозможности приехать на Украину на празднование Кре...
Главная / В России

«В нынешнее время так надо»: Экипажи судов не возражают против проверок в Керченском проливе

27 июля 2018, 20:39  •  102 • В России

- Хорошо, готовьте правый борт, подходим, - говорит по рации командир пограничного катера.

Мы идем по Керченскому проливу к танкеру «Ассия» - проводить осмотр. Раньше обходились без этой процедуры, но РФ усилила меры безопасности в проливе после того, как Украина в марте этого года захватила в Азовском море крымское рыболовецкое судно «Норд».

В незалежной возмущены, ведь из-за задержек судовладельцы теряют время, а украинские порты - деньги. В украинских СМИ осмотры представляют как многочасовой «плен», единственная цель которого – «насолить» соседней стране. Корреспондент «Комсомолки» отправился в море вместе с пограничниками, чтобы своими глазами увидеть, как проходят осмотры и сколько это занимает времени.

«ПОНИМАЕМ, ЧТО ЭТО ДЛЯ НАШЕЙ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Журналисты незалежной обычно пишут, что Россия проверяет в Керченском проливе только иностранные суда, ан нет: наш катер аккуратно подходит к борту танкера с родным российским триколором. Проверяют все суда, независимо от флага.

Танкер "Ассия" может перевозить химические грузы и нефтепродуктыФото: Анастасия ЖУКОВА

Море волнуется, так что швартовка проходит не слишком быстро: нужно учесть направление ветра, скорость, правильно выбрать расстояние между бортами. Наконец, с «Ассии» сбрасывают трап. Пограничники ловко взбираются на палубу. Я с опаской поглядываю на шатающуюся конструкцию из деревянных ступенек и веревок. Но назвался груздем – полезай… наверх.

- Да ладно вам, этот танкер, считай, низенький, - смеются пограничники, видя мою заминку. – Иногда бывает, что на высоту четырехэтажного здания приходится лезть.

Выдыхаю и медленно-медленно карабкаюсь по трапу. Моряки «Ассии» встречают досмотровую группу спокойно и доброжелательно, без лишних вопросов ведут к капитану на мостик. Тот удивился визиту, но воспринял, как должное.

- Товарищ капитан, мы прибыли на судно для проверки соблюдения правил пограничного режима, судовых документов, а также осмотра на предмет нахождения на борту запрещенных средств, оружия, боеприпасов, военной техники, товаров двойного назначения, а также присутствия на борту лиц, которым запрещено пересекать государственную границу, - объясняет командир группы.

Все спускаются в кают-компанию, капитан Андрей Наумов просит помощника принести нужные документы – общегражданские паспорта, паспорта моряков, мореходные книжки, перечень последних портов, которые посетило судно, и так далее.

Поклонская - "КП": Мандант сдавать не буду

Капитан спокойно предъявляет все требуемые документыФото: Анастасия ЖУКОВА

«Ассия» направляется из грузинского порта Поти в российский Саратов – сначала по Азовскому морю, а затем – по рекам.

- В Керченском проливе мы сталкиваемся с осмотром впервые, - говорит капитан. – Думаю, это мера вынужденная, учитывая политическую ситуацию, отношения России и Украины. Все это для нашего блага. Запрашиваемые документы, в общем и целом, одинаковые что у наших пограничников, что у других стран. Время ожидания сведено к минимуму. Стандартная процедура, мы к этому готовы, понимаем, что это для нашей безопасности.

После проверки документов – фейс-контроль. Вся команда судна, кроме вахтенных, по очереди подходит к проверяющим. Тебя смогли опознать по фотографии в паспорте? Молодец, возвращайся к работе.

Моряки не удивляются: фейс-контроль проводят во всех иностранных портах перед тем, как открыть для судна границу. Да и перед возвращением в родной российский порт тоже придется пройти проверку.

Фейс-контроль завершили, и пограничники вместе с капитаном отправляются в каюты.

- Откройте, пожалуйста, шкафчик. И соседний, - вежливо просят контролеры. Капитан самостоятельно распахивает дверцы и демонстрирует содержимое.

Вся процедура вместе с осмотром и проверкой документов занимает чуть больше часа. Попрощавшись, группа покидает танкер.

«ПРОВЕРКИ ОПРАВДАНЫ, ДИСЦИПЛИНИРУЮТ ЭКИПАЖ»

Следующее судно к осмотру – под мальтийским флагом. Сухогруз «Киова» идет через Азовское море в Ростов. К нему мы подходим уже на другом катере, поменьше, так что придется преодолеть больше шатких ступеней трапа. Но ничего, я уже ученая, не так страшно.

- Да вы уже почти как сотрудник осмотровой группы взбираетесь! Отлично! – по-доброму подтрунивают надо мной пограничники, подавая руку.

Путин заглянул в «колыбель человечества»

Хоть флаг у «Киовы» и мальтийский, но судовладелец – турецкий, а экипаж – полностью украинский. Такой вот интернационал.

Флаг - мальтийский, экипаж - украинскийФото: Анастасия ЖУКОВА

- Да мы на Мальте не были ни разу, - объясняет помощник капитана, заметив удивление на моем лице. – Где судовладельцу дешевле, удобнее сухогруз зарегистрировать, такой и порт приписки, а значит – и флаг. А судно может в этот самый порт и не зайти никогда.

«Киову» в Керченском проливе проверяют уже второй раз, так что команда и бровью не ведет. Документы? Сейчас будут. Показать трюм, каюты? Идемте.

- Проверка – она и в Африке проверка, обычное дело, - пожимает плечами матрос, открывая очередной люк, куда спускаются пограничники.

Россия будет прирастать Африкой

Моряки открывают все помещения по требованию осмотровой группыФото: Анастасия ЖУКОВА

Документы проверили – те же самые, что и у «Ассии». И фейс-контроль состоялся. Капитан сухогруза Сергей Талиман относится к действиям пограничников благосклонно, во всем идет навстречу.

- Мы к этому привыкли, у каждой страны есть свои правила. Как минимум, приходят власти в порту, проверяют документы и только тогда открывают границу. Я считаю, что проверки оправданы, дисциплинируют экипаж. Всегда надо быть готовым к любым осмотрам. Судно могут даже в море проверить. Бывает, НАТОвские корабли останавливают, особенно если проходишь рядом с Израилем, Сирией, Кипром. Любой военный корабль может провести осмотр, если они в чем-то сомневаются. Считаю, что в нынешнее время так надо, - отмечает капитан.

«КОГДА-НИБУДЬ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

- Вот вы нашего капитана засняли, а мы ему теперь будем сухари сушить, - то ли в шутку, то ли всерьез заявляет один из моряков. – У нас же там 38-й год, дела «клепают» только так…

Юлия Куренкова: "Я последняя, кто видел живой Горловскую Мадонну"

Стоило помолиться о безопасности капитана «Киовы», как рядом появился почти двухметровый кок и протянул мне кружку с компотом. Как он не набивает шишки на судне с таким ростом?

- Пейте-пейте, у нас на борту вкусный варят, - рядом в дверях стоит матрос из Одессы.

- Эх, всегда хотела побывать в вашем городе, – вздыхаю, делая глоток. Компот оказался действительно вкусным.

- Так в чем же дело? Приезжайте! У нас красиво!

- Не могу, - опускаю глаза.

- Российский паспорт, да? – понимающе интересуется одесский матрос мальтийского судна.

Киваю. Боюсь, крымчанам с паспортом РФ в незалежной не рады и через границу не пускают.

- Ну ничего, когда-нибудь все будет хорошо между нашими странами, еще приедете к нам и по российскому паспорту, - снова расплывается в улыбке добродушный парнишка.

Спецслужбы США все-таки нашли в мячике, подаренном Трампу Путиным электронное устройство. Но оно оказалось не шпионским

Сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по РК Александр ЛитвиненкоФото: Анастасия ЖУКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Алексей Литвиненко:

- Работа в данном направлении обусловлена необходимостью обеспечения безопасности мореплавания в Керченском проливе, безопасности Крымского моста. Экипажи судов относятся с пониманием, каких-либо претензий к нам не поступало. Осмотр может занимать до трех часов с момента прибытия на судно осмотровой группы. Сначала капитану объявляется цель визита, затем экипаж судна собирают в кают-компании, где проводится их идентификация. Далее идет проверка судовых документов, деклараций на товары. Если нет замечаний, судно дальше следует по маршруту.

СПРАВКА КП

25 марта украинская погранслужба задержала в Азовском море крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с паспортами РФ. Задержали "Норд" в нейтральных водах, однако Украина заявляет о незаконном вылове рыбы и незаконном пересечении украинской границы. Капитану в "незалежной" грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь, еще восемь до сих пор находятся на территории Украины: капитан судна - под подпиской о невыезде, еще семеро моряков - на территории российского посольства, их не пропускают через границу под надуманными предлогами.

После инцидента Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами и отправила пограничные катера на постоянное дежурство в Азовском море. Теперь рыбаки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников. Также у экипажей есть горячие линии для оперативной связи с ведомствами в случае экстренной необходимости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
102
Источник
Похожие новости
27 июля 2018, 20:39
Дмитрий Медведев: «Нас пытаются душить. Нужно защищаться!»
26 июля 2018, 18:39
Почему Россия очень хочет, но никак не может без препон выдавать гражданство украинцам и белорусам
27 июля 2018, 20:39
«В нынешнее время так надо»: Экипажи судов не возражают против проверок в Керченском проливе

26 июля 2018, 18:39
Спецслужбы США все-таки нашли в мячике, подаренном Трампу Путиным электронное устройство. Но оно оказалось не шпионским
26 июля 2018, 18:39
Поклонская - "КП": Мандант сдавать не буду
27 июля 2018, 14:09
Юлия Куренкова: "Я последняя, кто видел живой Горловскую Мадонну"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 июля 2018, 05:12
Провал на помойке Дякулы
25 июля 2018, 14:54
Депутат Верховной рады предложил Усику отдать гонорар за победу над Гассиевым украинской армии
22 июля 2018, 20:24
Пранкеры узнали, как в США готовят «революционеров» для России
27 июля 2018, 08:54
ЮАР - виновница провала саммита БРИКС
26 июля 2018, 10:24
Пушков объяснил поведение Геращенко на встрече по Донбассу в Минске
24 июля 2018, 03:24
Секреты российского гиперзвукового оружия были переданы США? (Руслан Осташко)
22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.