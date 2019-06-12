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В Нур-Султане началась инаугурация Токаева
12 июня 2019, 11:24 • 22 • Политика
В Казахстане началась инаугурация нового президента. Он принесёт присягу своему народу.
Инаугурация нового президента Казахстана началась в эти часы во Дворце независимости в Нур-Султане.
Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента, которые прошли 9 июня. За прямой трансляцией церемонии инаугурации наблюдают миллионы жителей страны. Токаев в ближайшее время принесёт присягу народу Казахстана.
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