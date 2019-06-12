В Нур-Султане началась инаугурация Токаева

Инаугурация нового президента Казахстана началась в эти часы во Дворце независимости в Нур-Султане.

Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента, которые прошли 9 июня. За прямой трансляцией церемонии инаугурации наблюдают миллионы жителей страны. Токаев в ближайшее время принесёт присягу народу Казахстана.