В Новый год - без QR-кодов. Кто первым в России принимает решение

Хорошая новость пришла с Урала: губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев заявил, что с 22 декабря до 20 января в областных торговых центрах не будут требовать QR-коды для переболевших коронавирусом или вакцинированных. Ну а дальше - как пойдёт…

Объяснил всё это губернатор, понятно, тем, что ранее введённые меры "сработали": "Все вместе - прививки, маски, зоны COVID-free - сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей". Так это или сие - вынужденный реверанс в сторону продолжающего курс на тотальную "куаризацию" Центра, не суть важно. Главное - люди вздохнули с облегчением: нормальная жизнь налаживается.

Заметим, что вся эта история с QR-кодами страдает очевидным отсутствием какой-либо здравой логики. Тот же Куйвашев (вероятно, чтобы не слишком радовались) поспешил добавить в бочку мёда ложку дёгтя, заявив: "С завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR-кодами". То есть, выходит, что до 23 часов вирус на посетителей кафе и баров вроде как не действует, зато с 23 лютует вовсю.

Коль скоро, как уже доказано, заразиться ковидом и заражать других могут как непривитые, так и привитые люди (последние, как утверждают, просто переносят болезнь чуть легче), то изолировать одних от других с точки зрения снижения числа заражений нет решительно никакого смысла.

Тогда для чего QR-коды нужны? Получается, что единственное их предназначение - максимально осложнить жизнь непривитым гражданам, чтобы вопреки желанию и Конституции заставить их всё-таки привиться. Вроде как "для их пользы". Но, как говорил в фильме "Покровские ворота" герой Олега Меньшикова: "Поверьте историку: насильно осчастливить нельзя!" Тем более что и президент наш тоже не раз повторял, что вакцинация - дело добровольное…

Введение QR-кодов, буквально расколовшее наше общество надвое, создало стране массу проблем и серьёзно уронило и без того невеликие рейтинги власти. В том же Санкт-Петербурге, например, губернатор вынужден выделять очередные 16 млрд рублей в помощь пострадавшему от QR-ограничений бизнесу. Во что обошёлся "казанский эксперимент" с "куаризацией" транспорта и сколько пойдёт на возмещение убытков транспортникам, представить страшно. А ведь не будем забывать, что деньги на все эти "компенсации ущерба" в региональные и федеральный бюджет отнюдь не Дед Мороз приносит. А идут они из наших с вами налогов, т.е. отрываются от социалки, образования, от того же здравоохранения, наконец! И уж нам-то, чьими деньгами "куаризация", по сути, оплачивается, никто ничего компенсировать не собирается.

Посему этот едва ли не первый в стране шаг по частичному снятию высасывающего из страны соки QR-локдауна можно только приветствовать. Пусть даже свердловский губернатор, на случай "если что пойдёт не так", подстраховался заявлением, что с 20 января, мол, всё вернется обратно. Но уж это-то точно всякой логики лишено: что такого случится 20 января, что опостылевшие QR-коды потребуется срочно вернуть, вряд ли сможет объяснить и сам Евгений Кувайшев.

Но как бы то ни было, пока он - молодец. Не берёмся сказать, насколько улучшается в стране ситуация с ковидом, но от другой, чисто психической болезни - ковидобесия, унёсшей едва ли не большее число жизней, мы, кажется, начинаем понемногу выздоравливать. Если и не все, то хоть кое-где на местах. Как говорится, лиха беда начало!