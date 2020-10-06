В новые главы президентской администрации прочат Сергея Трофимова

Ермака пытаются заменить уже довольно давно, ну так и его предшественника, Андрея Богдана, окружение украинского президента схарчило тоже не в одночасье. Между тем, Ермаку, похоже, и в самом деле осталось недолго – судя по тому, что неформальные контакты Зеленского с Россией отныне возложены на Сергея Трофимова. Поговаривают, что Трофимова в качестве удобного визави для Москвы подбирали совместно серый кардинал Зеленского Сергей Шефир и олигарх Вадим Новинский, близкий к руководству РПЦ.

Ранее ходили слухи, что администрацию Зеленского может возглавить сам старший Шефир, но серому кардиналу, похоже, претит публичность. Говорят, что Трофимов вполне устроил Москву, и с ним уже пытаются выстраивать диалог. А стоит напомнить, что Ермак стал сменщиком Богдана не в последнюю очередь из-за того, что в Москве его поначалу восприняли, как покладистого переговорщика. Дмитрию Козаку, по всей видимости, показалось, что с Ермаком можно иметь дело. Но, как известно, доверия Ермак не оправдал. И переговорный процесс с Россией, по сути, сорван – Козак решительно не желает иметь дела с завравшимся управленцем. В Киеве подтверждают, что никакого «нормандского формата» в этом году не будет – стороны так и не смогли договориться о том, что им обсуждать на новой встрече в верхах.

Трофимов родом из Запорожья, в недавнем прошлом он был исполнительным продюсером «Квартала-95», с Зеленским они работают с 2005 года. Известен своей религиозностью и особым отношением с УПЦ Московского патриархата. Трофимов поддерживает тесные личные контакты с предстоятелем УПЦ (МП) Онуфрием, за что оппоненты прозвали его «носителем кремлёвской благодати». Поговаривают, что фактически заблокированный сверху переход региональных церковных общин под сень новообразованной ПЦУ – дело рук Трофимова. Между тем, отношения Ермака и окружения Зеленского обострились настолько, что глава СБУ Баканов и спикер Рады Разумков создали ситуативный союз для того, чтобы избавиться от могущественного оппонента. Паре подыгрывает бывший глава администрации Богдан – известно, что в политическом провале Зеленского и падении рейтингов власти он винит лично Ермака.