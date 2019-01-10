«В новую гонку вооружений Россию втягивать бесполезно»: о чём говорят испытания «гиперскоростных снарядов» в США

ВМС США провели испытания примерно 20 «гиперскоростных снарядов». Манёвры состоялись ещё в середине прошлого года, однако специализированное американское издание USNI News сообщило о них только сейчас. Боеприпасы, которые изначально разрабатывались для стрельбы из электромагнитной рельсовой пушки, были выпущены из обычного корабельного орудия. В Пентагоне считают, что это оружие может серьёзно повысить боеспособность флота при минимальных затратах. Однако эксперты полагают, что новые боеприпасы не выдержат конкуренции с российскими разработками в области гиперзвука, а истинная цель подобных разработок — подорвать позиции Китая в Тихом океане.

Летом прошлого года во время военно-морских учений RIMPAC (проходили с 27 июля по 2 августа) в районе Гавайских островов американские ВМС провели испытание порядка 20 «гиперскоростных снарядов» (Hyper Velocity Projectiles — HVP). Об этом сообщил 8 января новостной ресурс некоммерческой организации Военно-морского института США USNI News со ссылкой на собственный источник в американском военном ведомстве.

Для запуска снарядов использовалась 127-миллиметровая артиллерийская установка Mark 45, размещённая на палубе миноносца USS Dewey. Эта пушка, которую можно заряжать управляемыми боеприпасами, способна производить десять выстрелов в минуту. Она стоит на вооружении войск США с 1971 года.

На этот раз Mark 45 зарядили новыми снарядами, предназначенными для войск США и их союзников. Они были разработаны специалистами британской оборонной корпорации BAE Systems.

Как информирует официальный сайт производителя, это универсальные боеприпасы, предназначенные для стрельбы как из новейших электромагнитных пушек (рельсотронов), так и из обычных орудий — 127-миллиметровых корабельных пушек и 155-миллиметровых артиллерийских систем, стоящих на вооружении американской армии. Работы по этому проекту начались в 2012 году.

«Аэродинамический дизайн HVP с малым лобовым сопротивлением обеспечивает высокую скорость и манёвренность, а также сокращает время достижения цели. Эти характеристики вкупе с точной электронной аппаратурой наведения гарантируют низкозатратную целевую эффективность против текущих угроз, а также возможность адаптироваться к воздушным, наземным и надводным угрозам в будущем», — описывает преимущества нового оружия BAE Systems.

Вслед за Россией

Говоря о HVP, ряд российских СМИ сообщили, что в США якобы были испытаны «гиперзвуковые снаряды». Однако официально производитель свою разработку «гиперзвуком» не называет. HVP именуются «гиперскоростными» снарядами, скорость полёта которых, как отмечает USNI News, на начальном этапе «приближается к гиперзвуку».

При этом, хотя большая часть информации по проекту HVP закрыта, из публикаций и оценок, находящихся в открытом доступе, известно, что гиперзвуковых скоростей (свыше 5 Махов) этот снаряд может достичь только при запуске из электромагнитной пушки, что предполагает крайне высокие энергозатраты.

Первые испытания электромагнитных орудий для ВМС США прошли ещё в 2006 году. Однако в настоящее время обеспечивать необходимые для работы этих пушек объёмы электроэнергии в 35—45 МВт способны всего два корабля американского флота — новейшие эскадренные миноносцы класса Zumwalt.

Американский эсминец Michael Monsoor класса Zumwalt

© U.S. Navy/via Globallookpress.com

При стрельбе из обычных корабельных орудий скорость HPV не превышает 3 Махов, что не позволяет квалифицировать прошлогодние испытания как тестирование образцов гиперзвукового оружия. К тому же, как отмечают эксперты, обычно под таким вооружением понимаются более сложные системы.

«Американцы создают снаряды, которые могут лететь с очень высокой скоростью, но гиперзвуковое оружие в нашем понимании — это ракета, которой можно управлять, которая может обходить системы ПРО. А снаряды — это более простые устройства», — пояснил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По словам эксперта, разработка таких снарядов скорее свидетельствует о слабости НИОКР в области гиперзвука в Соединённых Штатах.

«Это не то гиперзвуковое оружие, которое мы имеем в виду, когда говорим о «Кинжале» или «Цирконе», — утверждает политолог.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, попытки США создать приближенное к гиперзвуковому оружие — лишь движение «в тренде», который задала Россия.

«Когда Россия показала, насколько надёжен и точен гиперзвук, США решили возобновить свои испытания в этой области», — отметил Судаков в интервью RT.

Дешёвая альтернатива

Как считают американские эксперты, использование снарядов, изначально предназначавшихся для электромагнитных пушек, в обычных корабельных артиллерийских системах позволит повысить скорость полёта снаряда, точность и темп стрельбы. Это, по замыслу инженеров, позволит использовать пушки вместо дорогостоящих ракет противовоздушной обороны для обеспечения ПВО кораблей. В частности, как отмечает USNI News, для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами противника.

Как заявил в интервью изданию эксперт американского Центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк, хотя стоимость одного «гиперскоростного снаряда» составляет $75—100 тыс., цена одной зенитной ракеты RIM-162 ESSM — $2 млн, а ракеты RIM-116 — $1 млн. Соответственно, использование дорогостоящих снарядов всё равно обойдётся гораздо дешевле, чем применение ракет.

С точки зрения USNI News, HVP могли бы успешно применяться во время инцидента 2016 года, когда в Красном море американский ракетный миноносец USS Mason использовал для отражения двух ракет йеменских хуситов три зенитные ракеты. Эксперты издания считают, что в случае применения HVP этот манёвр обошёлся бы американским налогоплательщикам в несколько раз дешевле.

«Американцы в своих разработках готовятся не только к гипотетическому конфликту с Россией, их гораздо больше интересуют войны локального характера, — отмечает Михайлов. — Для них очень важны китайское направление, африканское, они пока никуда не ушли с Ближнего Востока».

При этом эксперт сомневается в том, что новые американские гиперскоростные снаряды предназначены для борьбы с российскими противокорабельными вооружениями, поскольку для сдерживания России Пентагон стремится получить системы, сопоставимые с теми, которыми располагает Москва. Россия, в свою очередь, для противодействия кораблям противника разрабатывает высокоскоростное и «умное» оружие.

Так, в конце декабря западные СМИ сообщили об успехах в разработке российской противокорабельной ракеты «Циркон». В российских СМИ в это же время появилась информация об успешных испытаниях атомного подводного беспилотника «Посейдон», способного уничтожать военно-морские базы противника. Также официально в конце прошлого года в присутствии президента России Владимира Путина была завершена программа лётных испытаний гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

Фрегат «Адмирал Эссен» ВМФ РФ запускает крылатые ракеты «Калибр» по объектам ИГ* в районе Пальмиры

© Кадр: видео Минобороны РФ

Более того, 8 января информагентство ТАСС сообщило о разработках в нашей стране модернизированной версии корабельной ракеты «Калибр» — «Калибр-М» с боевой частью весом почти 1 т и дальностью 4,5 тыс. км. Напомним, «Калибр» успешно использовался во время сирийской кампании.

«Цель номер один»

Сергей Судаков в беседе с RT усомнился в том, что американское оружие, близкое к гиперзвуку, будет применяться против террористов.

Стоит заметить, что учения RIMPAC, на которых и были испытаны новые снаряды для корабельных артиллерийских систем, прошли без участия китайских военных. Пентагон отозвал отправленное ранее приглашение к азиатским коллегам из-за якобы враждебной деятельности КНР в Южно-Китайском море.

Незадолго до появления информации в USNI News, 2 января, мировые СМИ опубликовали фото китайского танкодесантного судна с установкой на борту, напоминающей электромагнитную пушку. Похожие данные циркулировали в прессе и в начале прошлого года.

Эксперты отмечают, что Вашингтон не только хочет не отстать от Китая в области разработки высокоскоростного оружия, но и ищет новые способы защиты от управляемых ракет и беспилотников, в области создания которых китайский военпром в последнее время также сделал существенный шаг вперёд.

Александр Михайлов в интервью RT рассказал, что лично наблюдал несколько сотен направлений производства беспилотников в КНР — от «совсем крохотных БПЛА, атакующих роем, до ударных аппаратов гигантского масштаба».

«В этой области они уже превзошли США», — считает эксперт.

По словам Судакова, создание гиперзвукового и приближенного к нему по характеристикам оружия жизненно необходимо для Соединённых Штатов, если они хотят добиться преимущества в противостоянии с Китаем в Тихом океане. Наличие крупного арсенала ракет средней и малой дальности у Пекина — главная проблема для американских ВМС. Для того чтобы её решить, США нужно иметь вооружение, способное двигаться ещё быстрее.

Испытания рельсотрона в Naval Surface Warfare Center ВМС США

© U.S. Navy

Для России, по словам экспертов, попытки США добиться преимущества за счёт более скоростного оружия пока представляют меньшую угрозу благодаря преимуществу нашей страны в области боевого гиперзвука. Попытаться раскрутить спираль гонки вооружений на этом направлении с целью ослабления России также вряд ли удастся, считают аналитики. Однако Вашингтону важно подорвать позиции КНР как своего глобального экономического и политического конкурента.

«Нас в новую гонку вооружений втягивать бесполезно, мы уже из предыдущих извлекли все уроки, — считает Судаков. — Сейчас США пытаются заставить Китай пойти на определённые траты при помощи торговых войн, санкций и создания новых образцов вооружений, на которые Китаю придётся отвечать. КНР — цель номер один».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.