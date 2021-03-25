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В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение

25 марта 2021, 09:55  •  288 • Политика
Новая война, которую развязал Запад против России, оставит всех в живых, но есть другой момент в прогнозе на ближайшее будущее. Советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий сделал пугающее предупреждение.
По словам Ильницкого, Запад во главе с США развернул против России новый тип войны – ментальную войну. В интервью журналу "Арсенал Отечества" он отметил, что последствия такой войны крайне разрушительны и проявляются не сразу. Он отметил, что на прямую военную конфронтацию против России США не готовы - ядерное оружие и современная армия нашей страны способны нанести Западу непоправимый ущерб. Поэтому в ближайшие 10 лет вероятность такого конфликта минимальна.
В связи с этим США действуют другим путём: "Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах - уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества противника", - сказал Ильницкий.
При этом он отметил, что если армию и инфраструктуру можно восстановить, то изменение сознания - нельзя.
"Ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно", - сказал он.
Ильницкий подчеркнул, что последствия ментальной войны проявляются как минимум через поколение, а тогда уже изменить что-либо будет невозможно.

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