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«В новой семье, в надёжном месте»: в Россию удалось вернуть дочь погибшей в Сирии Дарьи Ицанковой

29 мая 2018, 01:24  •  57 • В мире
В Россию вернули ещё одного ребёнка из приюта в Ираке. Шестилетней Марьям Ицанковой удалось обрести новую семью в Чечне. Её мать увлеклась радикальным исламом, на родине против неё было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Позже она, как и отец девочки, погибла. Почти год Марьям ждала возвращения в приюте, откуда RT сделал серию репортажей. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова и сенатора от республики Зияда Сабсаби, Марьям теперь ничто не угрожает.
 
© RT
 

Летом 2017 года RT показал первый сюжет из приюта в Багдаде, где жили российские сироты. В Ирак и Сирию их увезли родители, попавшие под влияние ИГ*. На сюжеты телеканала обратили внимание. При содействии российских властей удалось найти родственников одиннадцати малышей и вернуть их в семьи. Всего же за это время были возвращены в Россию более 50 детей.

Из тех детей, о которых RT снимал репортажи, в приюте до недавних пор оставался только один ребёнок — шестилетняя Марьям, дочь сбежавшей в Сирию россиянки Дарьи Ицанковой.

Когда девочка вместе с другими детьми попала в приют, при ней не было никаких документов, а рассказать о том, откуда она и кто её родные, ребёнок не мог.

Её мать могла погибнуть в ходе боев под Мосулом. По данным пропагандистских интернет-ресурсов радикальных исламистов, женщина была убита в результате авиаудара.

Как выяснил RT, Ицанкова жила в Мурманске, работала риелтором и писала фантастические рассказы для детей. В 2011 году у неё вышла книга, за которую она была номинирована на премию «Литературный Олимп». Примерно в это же время Ицанкова увлеклась радикальным исламом, уехала в Дагестан, а спустя несколько лет оказалась фигуранткой уголовного дела о финансировании терроризма. В 2013 году ей удалось сбежать от спецслужб в Турцию. Ицанкова пересекала границу с двумя детьми: дочерью Марьям и её старшим братом, которого, как выяснилось, женщина фактически выкрала у отца — 36-летнего жителя Владимирской области. Мужчина уже несколько лет пытается найти и вернуть сына. 

Информацию о том, что единственная неопознанная девочка из багдадского приюта и есть Марьям Ицанкова, RT подтвердили знакомые женщины в Дагестане, с которыми Ицанкова общалась до своего побега.

Позже, когда корреспондент RT в Ираке показал девочке фотографии Дарьи Ицанковой, малышка узнала на фото маму.

Родственники Марьям по отцу, живущие в Канаде, отказались участвовать в судьбе девочки.

Из-за сложностей с оформлением документов и поиском семьи в России, которая могла бы удочерить девочку, её возвращение затянулось почти на год.

Новая большая семья

В итоге опекунство над Марьям, которую в приюте стали называть Табарик, взяла семья из Чечни. 27 мая Марьям вместе с опекуном прилетела в Грозный.

Возвращение девочки-сироты в Россию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Хочу также обрадовать всех, кого взволновала судьба девочки Табарик, которая в течение 8 месяцев находилась в Багдадском приюте. Её вывезли в Россию, — сообщил Кадыров на своей странице в социальной сети «Вконтакте». — У Табарик новая семья, она находится в надёжном месте, в добрых руках. Мы, как и прежде, по поручению руководства России будем заниматься возвращением наших маленьких граждан, делая всю необходимую черновую работу. Это наш священный долг, когда речь идёт о жизни и свободе граждан России!»

Член Совфеда, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби занимается вопросом вывоза детей в Россию, в том числе и судьбой Марьям. Он рассказал RT, что в Грозном девочка будет жить в большой семье. «Она пока ни слова не знает по-русски, но дети в этой семье говорят по-арабски, поэтому ей повезло», — отметил Сабсаби.

Брат Марьям и другие дети 

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Судьба старшего брата Марьям, которому сейчас одиннадцать лет, до сих пор остаётся неизвестной. Последние следы его присутствия на Ближнем Востоке — фотография, на которой мальчик стоит с РПК-74 (ручным пулемётом Калашникова) в руках. Это фото сейчас можно обнаружить на сайтах, занимающихся сбором средств для боевиков и вербовкой россиян в ряды ИГ.

«Возможно, мальчик находится в одной из тюрем для несовершеннолетних при ФСБ Ирака, — говорит сенатор. — Когда я буду забирать детей в ближайшее время, то, конечно, буду искать и его».

В приюте, где до недавних пор находилась Марьям, сейчас осталась жить только одна двухлетняя девочка. «Аиша находится там пять месяцев уже. Её родители погибли, но в России уже нашлись родственники, которые готовы забрать девочку», — говорит Сабсаби.

По словам собеседника, много российских детей остаётся в тюрьмах Ирака: малышей в возрасте до трёх лет содержат вместе с матерями, которые ждут суда по уголовным обвинениям.

«Нам удалось договориться с иракскими властями о том, что все уголовные дела будут рассматриваться одним судьёй, и это ускорит процесс. Мы собираем более двадцати дел против россиянок у одного судьи, так для нас будет проще. В итоге мы сможем быстрее забрать оттуда ребят. Детей планируется вывозить в два этапа. Сначала тех, кто родился в России, а после — малышей, которые родились на территории других стран», — поясняет он.

В приютах и тюрьмах Ирака до сих пор остаются десятки малышей из России.

«Помимо того приюта в Багдаде, где RT снимал сюжеты, есть и другие — для сирот старше 9 и старше 12 лет, — рассказывал ранее Сабсаби. — Кроме того, в Ираке недавно было принято судебное решение, по которому детей в возрасте старше трёх лет будут в принудительном порядке забирать у матерей, которые сидят в тюрьмах, и передавать в приюты».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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