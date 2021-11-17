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В новостях из Украины слишком заметным становится английский акцент

17 ноября 2021, 15:50  •  142 • Украина
«Слуга народа» Ирина Верещук, вместо Минобороны возглавившая министерство интеграции с Донбассом, объявила, что создаваемый ею орган «по реализации стратегии экономического развития Луганской и Донецкой областей» будут курировать… из Лондона! «Мы уже встретились с британцами и договорились со всеми донорами». То есть, деньги на возвращение Донбасса Украине дают англичане. Но в чём их интерес? И отчего министры обороны Украины и Великобритании, Резников и Уоллес, приняли совместное коммюнике?
Сюжет: Украинский кризис
«Украина и Великобритания – стратегические партнёры в сфере безопасности и обороны», – отмечается в коммюнике. Это как-то объясняет строительство английской военной базы в Одесской области и освоение англичанами Николаевского судостроительного завода (они собираются там строить военные катера по заказу ВСУ). Также стратегическое партнёрство объясняет и появление 600 британских военных инструкторов в Одессе (ещё столько же Лондон пообещал направить на Донбасс). Впрочем, выглядит это стратегическое партнёрство как «союз кардинала и галантерейщика» – слишком очевиден мезальянс «партнёров».
Между тем, планы у Минобороны Украины – в свете подписанного с Уоллесом коммюнике – грандиозные. Во-первых, Киев обещает развивать положения июньского договора Великобритании, Украины и промышленного консорциума Соединённого королевства «о расширении военно-морских возможностей Украины» – британскому флоту в Чёрном море Киев намеревается выторговать некий «особый статус», позволяющий королевским военно-морским кораблям пребывать в Чёрном море, вразрез с положениями «конвенции Монтрё». Как именно Резников собирается это пробить и оформить – вразрез с интересами Турции и России, – загадка. Но определённо, что англичане всерьёз нацелились на Чёрное море. Видимо, с прицелом на Закавказье в том числе. Во-вторых, Резников обещает оформить военное присутствие Великобритании на Украине особым конституционным актом (на сегодняшний день конституция Украины запрещает размещение в стране иностранных военных баз и взлёты и посадки иностранной военной авиации). В этом вопросе возможностей больше, так как Зеленскому удалось «загнать под лавку» фрондёрствовавший конституционный суд страны.
Так что финансирование англичанами ре-интеграции Донбасса на Украину не выглядит авантюрой – скорее, это последовательное действие по включению Украины в сферу жизненных интересов Британии, наряду с Польшей и бывшей советской Прибалтикой.

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