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В новом составе Совбеза Молдовы большинство граждан Румынии

28 января 2021, 01:05  •  64 • Украина
Совет безопасности как угроза для молдавской государственности
В Молдавии состоялось первое заседание Высшего совета безопасности в новом составе.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду накануне изменила состав Совбеза, включив в него советников президента и депутатов пропрезидентской партии PAS.
Кроме того, Санду объявила, что не всех членов совета будет приглашать на заседания.
«У меня есть некоторые сомнения в их способности принимать правильные решения по вопросам госбезопасности, и я оставляю за собой право не приглашать их на обсуждения, когда посчитаю, что существует конфликт интересов или его риск»,
– заявила президент, не уточнив, о ком идёт речь.
Однако в стране всё ещё действует закон «О государственной безопасности», в котором ясно и понятно перечислены лица, являющиеся обязательными членами ВСБ – спикер парламента, премьер-министр, главы Минобороны, МВД и СИБ, генпрокурор, глава Нацбанка и глава профильной парламентской комиссии. При этом президент не имеет полномочий для отстранения от заседаний кого-либо из членов ВСБ.
Первое заседание Совбеза было посвящено коррупции и борьбе с ней – Майя Санду открыла заседание словами:
«Мы – самая коррумпированная страна и в этом виноваты некоторые из вас».
Президент назвала главные проблемы, которые будет решать ВСБ: дело о «краже миллиарда», о концессии Кишинёвского аэропорта, потеря молдавской собственности на Украине, контрабанда, борьба с наркоторговлей, с незаконной вырубкой лесов и, конечно же, борьба с пандемией.
Изменение состава Совбеза, а также первое его заседание уже вызвали множество критических замечаний среди экспертов и политологов. И самое главное замечание касается гражданства представителей Совета безопасности.
«У скольких членов Высшего совета безопасности есть не только молдавское гражданство? Каким странам эти господа присягали на верность, кроме Молдовы? Кому ещё клялись защищать свободу, независимость и национальные интересы? Мне по старинке кажется, что это имеет значение, когда мы произносим слово «госбезопасность»,
– задаёт вопросы политолог Марк Ткачук. По его словам, одно гражданство – молдавское – имеют всего два члена ВСБ: генпрокурор и глава СИБ.
Сошлись эксперты в одном – заседание Совбеза Майя Санду превратила в «сольное выступление». Высший совет безопасности больше не похож на совет и представляет опасность для страны, считает журналист Александр Исаев. А депутат от ПСРМ и политолог Богдан Цырдя назвал первое заседание ВСБ «дешёвым шоу».
Соб. корр. ФСК

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