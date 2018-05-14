В новом составе правительства Сергей Шойгу сохранит пост министра обороны

Источник «Комсомолки» в Кабмине сообщил в понедельник вечером, что «вне всяких сомнений» министром обороны останется его нынешний глава, Сергей Шойгу. А вот курировавший военно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин «с большой долей вероятности» может возглавить Роскосмос (который он прежде курировал как заместитель руководителя правительства).

Тот же источник не исключает, что заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев рассматривается на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за перевооружение армии.

Эта должность освобождается в связи с тем, что нынешний заместитель Шойгу, Юрий Борисов, предложен премьер-министром Медведевым на должность вице-премьера правительства, который будет отвечать за оборонку (вместо Рогозина).

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