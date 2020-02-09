В новом "театре боевых действий" Россия снова обошла НАТО и США. Почему нас назвали "угрозой в космосе"

О том, что западным странам грозит опасность в космосе, сообщил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата. По его словам, всё потому, что в непосредственной близи от западных спутников "проводят манёвры" космические корабли России и Китая.

Ланата заявил об этом в беседе с журналистами Washington Examiner. Он отметил, что при любом раскладе НАТО решит, что и как делать. Потому что "может предположить варианты разных способов и видов агрессии в космосе".

Он однозначно добавил, что альянс расценивает китайские и российские корабли в космосе как угрозу.

"Конечно, это угроза для наших союзников", - заявил Ланата. Ранее, напомним, в американской прессе писали, что якобы российский спутник неотрывно наблюдает за американским. При этом, отметим, как обычно, доказательств или аргументов не было.

"До этого момента космос все считали безопасной зоной, - говорит генерал. - Сейчас это, разумеется, не так".

США снова отстали от России

В эфире телеканала "Россия 1" израильский эксперт Яков Кедми поучаствовал в дискуссии и поспорил с американистом, который утверждал, что США слишком обеспокоены военными технологиями России. Напомним, американская сторона ранее неоднократно заявляла, что создаст свои космические войска.

Американист заявил, что они якобы действительно могут создать боевую группировку спутников для нанесения удара по России из космоса.

Кедми опроверг его версию.

"Уже со следующего года Россия сможет уничтожать спутники прямо с земли. Как, каким образом? - сказал он. - Есть несколько видов, которые вот-вот поступят на вооружение".

Он подытожил, что США опоздали в этом направлении.

Новый театр военных действий

Напомним, несколько месяцев назад министры обороны стран - членов НАТО обсудили космическую программу альянса. Так, они планировали до конца прошлого года провозгласить космос отдельным театром военных действий - как ранее произошло с киберпространством, пишет Bild.

Немецкое издание полагает, что решение продиктовано растущей зависимостью НАТО от космических технологий. Так, связь, разведка и шпионаж на сегодняшний день осуществляются при поддержке спутников - и атака на космические аппараты может серьёзно снизить оборонные возможности альянса. Кроме того, в НАТО переживают за безналичные расчёты и стабильность работы общественного транспорта.

Bild называет США лидером в сфере космических вооружений, напоминая, что Дональд Трамп уже распорядился создать космические войска. Вне НАТО космическими боевыми технологиями располагают Россия, Китай и Индия.

В Прибалтике тоже увидели "российскую угрозу". Но не в космосе

Ранее в интервью изданию Delfi главнокомандующий Вооружёнными силами Литвы генерал Вальдемарас Рупшис заявил, что у батальона НАТО, который уже три года находится на территории его страны, вполне хватает потенциала и мощности, чтобы являться эффективным "средством сдерживания России" в её отношениях с НАТО.

По словам Рупшиса, батальон, которым командует Германия, готов к любым действиям, даже выходящим за рамки юридических ограничений. Главком высоко оценил усилия немецких военных и особенно инвестиции Германии в своё подразделение: это показывает, что НАТО пришло в Литву надолго.

"Условия для проживания и тренировок, взаимодействие с нашими военными подразделениями стали намного лучше. Для нас это уникальная возможность осуществлять командование тяжёлым механизированным подразделением и работать вместе с ним", - сообщил он.

Также Рупшис традиционно, но по-прежнему голословно обвинил российскую сторону в провокациях: военный заявил, что "фиксировались случаи информационных атак". Рупшис уточнил, что прямых доказательств вины России нет, но "это можно предполагать".