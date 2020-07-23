В новом правительстве нашли человека Медведева и целую группу Собянина

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне в Госдуме представил доклад по работе правительства за прошлый год. Его отчёт был воспринят с удовлетворением, правда, не без ряда нюансов, которые относились к его подчинённым, в частности, к главе Минфина Антону Силуанову.

При этом, по мнению политических аналитиков, интерес в новом кабмине не только в их работе, но и в раскладе сил элит. Так, сообщает Ura.ru, аппаратная борьба в элите активизировалась на фоне разработки правительством плана по восстановлению экономики.

Доклад "Минченко Консалтинг" фиксирует, в какой позиции ведущие действующие лица этой борьбы находятся сейчас. Есть доводы, что существенный вес в это непростое время пандемии приобрёл вице-премьер Андрей Белоусов, есть аргументы, что влияние усилилось у Михаила Мишустина.

Авторы доклада также делают вывод, что с точки зрения влияния в составе нового правительства серьёзно ослабла группа экс-премьера Дмитрия Медведева. В частности, среди "его людей" в правительстве остался лишь глава Минюста Константин Чуйченко.

При этом в новом правительстве насчитывается сразу пять человек, аффилированных с мэром Москвы Сергеем Собяниным: вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства Владимир Якушев, глава Миннауки Валерий Фальков и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

При этом политолог Пётр Кирьян считает некорректным приписывать членов правительства к тем или иным группам влияния лишь на основе их биографии. По его мнению, следует смотреть на конкретные решения, которые принимались или не принимались в пользу этих группировок.