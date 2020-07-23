Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
Главная / Политика

В новом правительстве нашли человека Медведева и целую группу Собянина

23 июля 2020, 19:05  •  25 • Политика
Политические эксперты оценили перестановку сил элит в кабмине. Эксперты указывают на то, что из "людей Медведева" в новом кабмине остался лишь один, однако персоналий, которых относят к Сергею Собянину, - целая группа.
Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне в Госдуме представил доклад по работе правительства за прошлый год. Его отчёт был воспринят с удовлетворением, правда, не без ряда нюансов, которые относились к его подчинённым, в частности, к главе Минфина Антону Силуанову.
При этом, по мнению политических аналитиков, интерес в новом кабмине не только в их работе, но и в раскладе сил элит. Так, сообщает Ura.ru, аппаратная борьба в элите активизировалась на фоне разработки правительством плана по восстановлению экономики.
Доклад "Минченко Консалтинг" фиксирует, в какой позиции ведущие действующие лица этой борьбы находятся сейчас. Есть доводы, что существенный вес в это непростое время пандемии приобрёл вице-премьер Андрей Белоусов, есть аргументы, что влияние усилилось у Михаила Мишустина.
Авторы доклада также делают вывод, что с точки зрения влияния в составе нового правительства серьёзно ослабла группа экс-премьера Дмитрия Медведева. В частности, среди "его людей" в правительстве остался лишь глава Минюста Константин Чуйченко.
При этом в новом правительстве насчитывается сразу пять человек, аффилированных с мэром Москвы Сергеем Собяниным: вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства Владимир Якушев, глава Миннауки Валерий Фальков и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
При этом политолог Пётр Кирьян считает некорректным приписывать членов правительства к тем или иным группам влияния лишь на основе их биографии. По его мнению, следует смотреть на конкретные решения, которые принимались или не принимались в пользу этих группировок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 12:05
Козак чётко прервал увиливания Киева и добился согласования перемирия в Донбассе. ВСУ ответили огнём
23 июля 2020, 10:05
На Украине назвали главного преемника Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - призна...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
19 июля 2020, 15:00
Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.