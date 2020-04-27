В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере. Такое решение принял в воскресенье, 26 апреля, Минюст России по итогам общественного обсуждения проектов КоАП, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что по результатам публичного обсуждения проекта принято решение согласиться с необходимостью снижения размеров административных штрафов до действующего уровня по тем составам административных нарушений, по которым предусматривалось повышение.

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проект предполагает разделение административных нарушений на категории. Наказывать за них будут исходя из тяжести содеянного. Кроме того, уменьшится число видов административных правонарушений. Авторы концепции в том числе предлагали не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения. Размер штрафа предлагается определять, учитывая характер противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.

21 апреля сообщалось, что Министерство юстиции РФ предложило перенести на июнь подготовку нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).