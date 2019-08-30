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В новом кабмине Зеленского - cамый молодой, самый рьяный и самый "золотой". Аваков устоял

30 августа 2019, 03:39  •  67 • В мире
В четверг, 29 августа, правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом, сложило с себя полномочия. Конечно, без кабинета министров страна не осталась: министерские портфели были распределены еще загодя, а план формирования нового правительства был представлен советнику президента США несколько дней назад. Интересно, что возглавил кабинет министров 35-летний Алексей Гончарук, еще недавно открыто поддерживавший Порошенко. Но не только он стал "осколком" прошлой власти: многие еще недавно были сторонниками Порошенко, но неожиданно поняли, что быть поближе к Зе-команде –это очень удобно и выгодно.
Наибольший интерес, конечно, представляют три новые фигуры – премьер-министра Алексей Гончарук, самый молодой в правительстве, глава МИД Украины, "рьяный" карьерный дипломат Вадим Пристайло и министр обороны – "золотой мальчик" украинской нефтяной промышленности Андрей Загороднюк.
Знакомиться начнем, конечно, с главы кабинета министров. До недавнего времени Алексей Гончарук был заместителем главы Офиса Зеленского, занимался экономическим развитием и реформами.
По образованию юрист, в политику пришел лет десять назад. Несколько лет назад возглавил очень любопытную структуру - Офис эффективного регулирования – BRDO, которая на гранты от Евросоюза разрабатывала реформы для прежнего кабинета министров. Кроме того, Гончарук был помощником министра экономики – первого вице-премьера Кубива.
В Офис нового украинского гаранта Алексея Гончарука пригласил Андрей Богдан. При этом на президентских выборах Гончарук откровенно поддерживал Петра Порошенко, принимал участия в акции "Дякую" в его поддержку, а про Зеленского говорил: "Кто это такой – я не понимаю". Президентскую гонку он тогда назвал "выборами без выбора", а своей целью в политике назвал "недопустимость реванша".
Однако Порошенко проиграл, а политическая жизнь должна продолжаться. Поэтому Гончарук быстро разобрался "кто такой Зеленский" и не менее быстро пришел работать в его команду.
Что еще можно сказать о новом украинском премьер-министре? К примеру, он вообще не имеет опыта управления крупными системами. Это, конечно, поставит его под контроль Офиса Зеленского. Несамостоятельная фигура во главе кабинета министров очень выгодна президенту.
Еще один штрих к портрету Гончарука, о котором пишут украинские СМИ: он вход в так называемую. "грантовую тусовку", а для западных структур новый премьер человек "свой". Как предполагается, именно благодаря этому Гончаруку будет проще общаться как с кураторами из США и ЕС, так и с международными финансовыми структурами.
Следующий интересный персонаж в новом кабинете министров – это Вадим Пристайло. "Мальчик из хорошей семьи", "рьяный" карьерный дипломат, специализировавшийся на отношениях с США, Канадой и НАТО – такие данные легко позволили ему занять должность главы украинского МИД. "Отпетый русофоб"Павел Климкин, прославившийся нелепыми высказываниями и не менее нелепыми нарядами, хотя и цеплялся за свое кресло из последних сил, уступил его более профессиональному кандидату.
Тот факт, что Пристайло много лет представлял Украину в США, Канаде и Австралии, дважды в своей карьере работал в офисе НАТО, а в настоящее время продолжает являться главой миссии Украины в Североатлантическом альянсе, говорит о том, что новый глава МИД интегрирован как в НАТО, так и в англосаксонские страны. Это должно определенным образом отразиться и на внешнеполитическом курсе президент Зеленского.
По отзывам знакомых в Пристайло людей, особых политических амбиций, в отличие от Павла Климкина, он не имеет. Поэтому появилась надежда на то, что внешнеполитическое ведомство Украины наконец займется своим прямым делом. К тому же, нельзя исключать, что карьерный дипломат сможет чему-то научить и самого Зеленского – человека совсем неискушенного в международных вопросах, что уже приводило к различным дипломатическим казусам.
Еще одна очень интересная фигура в новом правительстве Украины – это глава Министерства обороны 44-летний Андрей Загороднюк. Как пишут о нем местные СМИ, "золотой мальчик" украинской нефтянки в армии не служил вообще никогда, что вполне вписывается в новую концепцию, недавно утвержденную на Украине – "силовыми и военными структурами должен руководить человек гражданский".
Считается, что в кабинете министров он незримо представляет олигарха Игоря Коломойского. Учился будущий министр, сын владельца компании "Группа Nadra", зарегистрированной на Кипре Павла Загороднюка, в в университетах Уорвика и Оксфорда, а затем приватизировал завод "Металлист" в городе Стрый Львовской области, на котором производится буровое оборудование. Вопрос, на чьи деньги сделал это 28-летний Андрей, ответа, конечно, не требует – помогли отец и Коломойский.
В министерство обороны Андрей Загороднюк попал почти с легкостью. Как только начались военные действия в Донбассе, он заделался волонтером, а заодно стал поставлять армии печки-буржуйки Discovery. Кроме того, на его заводе варили решетки для БТРов и переделывали бронированные инкассаторские машины в прифронтовые скорые.
Тогда-то Андрей и познакомился с замминистра обороны Юрием Гусевым, который и предложил Загороднюку возглавить так называемый проектный офис реформ, существующий на западные гранты. Позднее, когда Гусев лишился должности, Загороднюк смог при помощи отца и Коломойского "зацепиться", представляя там их интересы, в "Укроборонпроме" и "Укрнафте".
И вот теперь он получил главный пост в Минобороне. Чем он будет заниматься в оборонном ведомстве, никто пока предсказать не берётся, дальше налаживания снабжения его реальные компетенции не распространяются, сколько бы он не говорил умных слов о "стратегическом оборонном мышлении".
Добавим, что Арсен Аваков сохранил свой пост и в новом кабинете министров. Пусть с ним и связано невероятное число разнообразных скандалов, человек, он, видимо, "очень нужный". К тому же глава МВД держит под своим контролем группировки радикальных украинских националистов, а потому может оказаться очень востребован.
Как написала прославившаяся своими неадекватными постами в соцсетях новый нардеп Украины Лиза Богуцкая, Аваков чуть ли не единственная их надежда для подавления мятежа, который Порошенко якобы "готовит к декабрю".
Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175

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