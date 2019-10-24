В новом бюджете России на госаппарат заложено больше денег, чем на весь народ - Жуковский

"Мы по-прежнему будем тратить на образование порядка 3,7% от ВВП, что от двух до трёх раз меньше, чем тратят страны Европы, Америка и Япония с Южной Кореей. И на здравоохранение будем тратить 2,9% от ВВП, это тоже в разы меньше, чем нужно для развития человеческого потенциала. Когда сегодня Россия вымирает рекордными темпами с 2009 года, когда естественная убыль населения 220 тысяч человек, люди просто не хотят рожать детей. Нет денег, платное образование, платная медицина, дорогие лекарства, социальные расходы коммерциализируются, а в бюджете - крен на приватизацию бюджетной сферы", - подчёркивает экономист в программе "Дежурный по редакции".

По словам Жуковского, власть увлечена кормёжкой самой себя. Увеличиваются расходы на министров, губернаторов, мэров, кроме того, наращивается госдолг, который никому не нужен. Бред ситуации в том, что на ближайшие три года заложен профицит бюджета. Доходы превысят расходы на 2 трлн рублей за трёхлетку. При этом, говорит Минфин, мы увеличим Фонд национального благосостояния почти на 6 трлн - то есть до 15 трлн. Там будет огромное количество денег.

"Но при этом мы будем по-прежнему наращивать госдолги ещё на 4,5-5 трлн рублей. То есть мы просто кормим кредиторов российского бюджета, хотя нам деньги не нужны. Сам бюджет тем временем не решает ни одной задачи: ни повышает уровень жизни населения, ни повышает инвестиции в человеческий капитал, ни решает проблем в области демографии, здравоохранения, образования", - подчеркивает экономист.

Почти 70 млрд рублей пойдут на госканалы, на госпропаганду, где нам будут рассказывать, как полезно меньше есть, затягивать пояса, как полезно поднять пенсионный возраст до 70-80 лет и что пенсии лучше вообще не платить. "Около 25 млрд выделяется Первому каналу, а потом мы через СМС собираем на дрова старикам или операции больным детям", - возмущается Жуковский.

У государства, по словам Жуковского, только в прошлом году доходы превысили расходы на 2 трлн рублей. В этом году за 9 месяцев профицит ещё 3 трлн. Итого - почти 6 трлн рублей. За эти деньги, уверен экономист, можно в шесть раз повысить финансирование либо образования, либо здравоохранения. Но этого делать никто не хочет.

"Им не нужны здоровые, образованные, думающие люди. Идеально, когда мы платим налоги, обслуживаем экономику трубы, платим все подати и, желательно, не доживаем до пенсии. С их точки зрения, расходы на образование, медицину, науку, культуру - это не инвестиции в будущее страны, в её интеллект, а ненужные расходы, какой-то "головняк", - указывает он.

Жуковский считает, что бюджет - это инструмент, который должен иметь определённую цель: повысить уровень жизни населения через стимулирование экономики, инвестиций и прочего. Сегодня же нет ни стимулирования экономики, ни роста доходов населения. То есть бюджет в такой форме вообще не нужен, ведь он не решает ни одной задачи.