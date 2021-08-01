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В новое правительство Молдовы войдут лишь депутаты PAS

01 августа 2021, 14:25  •  142 • Украина
Принцип разделения власти будет нарушен
Уже в понедельник, 2 августа, кандидат на пост премьер-министра Молдовы Наталья Гаврилицэ планирует представить список кандидатов на посты министров, а в четверг, 5 августа, парламент проголосует за новый состав правительства.
Спикер парламента и по совместительству глава пропрезидентской партии PAS Игорь Гросу предупредил заранее, что в новое правительство не войдут представители других партий. Все министры нового Кабмина будут или члены партии PAS или, в крайнем случае, их сторонники, «в том числе и представители диаспоры». Но пообещал, что депутаты других партий смогут получить «какие-то должности».
«Правительство будет состоять строго из нас, членов PAS. В правительство войдут также сторонники партии, люди из диаспоры, которые не являются членами партии, но близки по ценностям и стремлениям к PAS. Это хорошие, известные люди, имена которых вы в скором времени узнаете»,
– объявил Гросу.
Однако на сегодняшний день PAS является партией одного человека – президента Майи Санду, которая единолично принимает все решения. А значит, все вопросы и в правительстве, и в парламенте, будут решаться также единолично, что нарушает принцип разделения власти в Молдавии, уверен социалист Влад Батрынча.
«Санду будет диктовать условия и в парламенте, и в правительстве. Это может стать прецедентом для серьёзных проблем в этих органах власти, потому что они окажутся зависимыми. Более того, все решения при этом будут приниматься бюрократически и с большими задержками»,
– цитирует социалиста интернет-издание «Эхо Молдовы».
По его словам, у Санду нет той команды, которая была бы в состоянии реализовать на деле всё, что она наобещала в ходе предвыборной кампании. А у парламентской фракции PAS разработаны всего два законопроекта, причём один из них – в интересах ряда топливных компаний, а не государства.
В партии Майи Санду не скрывают: как только будет утверждено правительство Натальи Гаврилицэ, по всей стране пройдёт серия отставок госслужащих – вместо них все посты в госучреждениях займут «хорошие люди» из рядов PAS. При этом в партии признают, что у них не так много квалифицированных кадров, однако это не остановит, ведь Майя Санду не раз говорила, что лишь бы «человек был хороший». А умеет ли он работать, президента Молдовы, как и её заокеанских партнёров, интересует в последнюю очередь.
«Как только оно будет проголосовано, правительство произведёт серию отставок и назначений. На следующей неделе парламент уволит руководство учреждений, подчинённых законодательному органу. Мы хотим показать пример демократии, европеизма, уважения к закону. Будет изменено руководство APP, ASP. В CNA, без сомнения, необходимо сменить руководство»,
– предупредил вице-спикер парламента Михай Попшой.
Молдавское интернет-издание Cenzura отмечает, что к государственным учреждениям, ответственным перед парламентом, относятся Национальный банк, Совет по конкуренции, Национальная комиссия по финансовым рынкам, Национальное агентство по регулированию в энергетике, Национальный орган по неподкупности, Центральная избирательная комиссия и Совет по аудиовизуалу. Во всех этих учреждениях будет полностью сменено руководство.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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