|
В ноте протеста Украины по Крыму обнаружили неприемлемую терминологию
19 августа 2021, 19:40 • 124 • В мире
В МИД России сообщили, что вернули без рассмотрения ноту протеста от украинского МИД.
В России объяснили, почему не стали рассматривать дипломатический протест Киева в связи с поездкой Сергея Лаврова в Крым. Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в тексте документа содержалась неприемлемая терминология.
Захарова уточнила, что 17 августа документ, поступивший от украинской стороны, был возвращён отправителю.
Она указала, что в ноте МИД Украины попытался поставить под сомнение статус Крыма.
"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", - заметила Захарова и добавила, что украинским коллегам давно уже пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами нашей страны.
Она также обратила внимание на то, что Россия является единственной страной в мире, в двух регионах которой украинский язык имеет такой же статус, как и на самой Украине. "К сожалению, со стороны Киева такая взаимность отсутствует", - добавила она.
Подпишитесь на нас
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2021, 12:15
|
14 августа 2021, 01:15
|
13 августа 2021, 19:45
|
13 августа 2021, 04:05
|
19 августа 2021, 02:15
|
15 августа 2021, 00:10
|
17 августа 2021, 14:30