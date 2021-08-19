В ноте протеста Украины по Крыму обнаружили неприемлемую терминологию

В МИД России сообщили, что вернули без рассмотрения ноту протеста от украинского МИД.

В России объяснили, почему не стали рассматривать дипломатический протест Киева в связи с поездкой Сергея Лаврова в Крым. Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в тексте документа содержалась неприемлемая терминология.

Захарова уточнила, что 17 августа документ, поступивший от украинской стороны, был возвращён отправителю.

Она указала, что в ноте МИД Украины попытался поставить под сомнение статус Крыма.

"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", - заметила Захарова и добавила, что украинским коллегам давно уже пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами нашей страны.

Она также обратила внимание на то, что Россия является единственной страной в мире, в двух регионах которой украинский язык имеет такой же статус, как и на самой Украине. "К сожалению, со стороны Киева такая взаимность отсутствует", - добавила она.