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В Норвегии заявили о новом русском "вторжении" и призывают к убийствам: "Могут вытеснить нашего лосося"
25 июля 2019, 12:54 • 48 • В мире
Норвежское издание Dagbladet заявило о том, что в стране началось новое русское "вторжение". Речь идет о горбуше, которую норвежцы называют "русским лососем". Эксперт предупреждает о рекордной популяции рыбы и под предлогом того, что русские рыбки "могут вытеснить нашего лосося", призывает к убийствам "русского лосося".
Новое русское "вторжение" обнаружили на этот раз в Норвегии. И речь идет не о политическом "вмешательстве" на этот раз. Как пишет издание Dagbladet, в страну "вторглись" "русские лососи". Так местные рыбаки называют горбушу.
Как отмечает издание, русская рыбка еще с середины прошлого века то наводняла реки Норвегии, то уходила. Последний раз такой бум, как наблюдают норвежские эксперты сейчас, "русский лосось" показывал два года назад - в 2017-м. И теперь не исключен новый рекорд.
"В этом году он более обширный, чем в 2017 году. Их больше в реках, где они были и в 2017 году, и это всё ещё в начале сезона", - отмечает биолог по пресной воде и генеральный менеджер Natural Services Руне Муладал.
Исследователь Норвежского научно-исследовательского института естественных наук и профессор Университета Тромсё Эва Турстад так и вовсе видит в нашествии горбуши проблему для норвежской рыбы.
"Они могут просто вытеснить нашего собственного лосося", - предупреждает эксперт и призывает к убийствам "русского лосося".
Издание отмечает, что призыв ученой ясен, и напоминает, что лосось включен в так называемый черный список чужеродных видов, которые опасны для норвежского природного разнообразия.
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