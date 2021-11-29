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В Норвегии увидели признаки Третьей мировой войны
29 ноября 2021, 14:55 • 109 • Политика
Нарушителем мира и спокойствия в Осло называют Москву
"Третья мировая война" стучится в нашу дверь" – с таким предупреждением выступил норвежский телеканал TV 2.
Журналисты обратили внимание на заявление главы военной разведки Незалежной Кирилла Буданова, который утверждает, что Москва готовится атаковать Киев буквально через несколько месяцев и уже стянула к границам танки, артиллерию, корабли, подводные лодки, авиацию, а также "40 батальонов и 94 тысячи солдат". На этом фоне украинские идеологи уже облачились в бронежилеты и каски, чтобы нападение россиян не застало их врасплох.
Норвежский политолог Карен-Анна Эгген, к которой телеканал обратился за комментарием, подтвердила, что действия РФ вызывают самое сильное беспокойство с 2014 года.
При этом эксперт Норвежского института оборонных исследований Тор Буккволл считает нынешнюю эскалацию следствием остановки движения к урегулированию конфликта по дипломатической линии.
"Эскалацию можно рассматривать как элемент переговоров. Многие на Западе боятся войны, и вполне возможно, что это делается для того, чтобы Запад начал оказывать большее давление на Украину в интересах России",
– допускает Буккволл.
Отметим, что пугающее предупреждение о Третьей мировой войне из-за России в телеэфире Норвегии прозвучало после того, как российский адмирал вспомнил историю с подлодкой "Курск". По его данным, субмарина затонула после столкновения с подводной лодкой НАТО, которую потом укрыли у своих берегов норвежские власти. В Осло отвергли эти предположения.
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