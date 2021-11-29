В Норвегии увидели признаки Третьей мировой войны

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Нарушителем мира и спокойствия в Осло называют Москву

"Третья мировая война" стучится в нашу дверь" – с таким предупреждением выступил норвежский телеканал TV 2.

Журналисты обратили внимание на заявление главы военной разведки Незалежной Кирилла Буданова, который утверждает, что Москва готовится атаковать Киев буквально через несколько месяцев и уже стянула к границам танки, артиллерию, корабли, подводные лодки, авиацию, а также "40 батальонов и 94 тысячи солдат". На этом фоне украинские идеологи уже облачились в бронежилеты и каски, чтобы нападение россиян не застало их врасплох.

Норвежский политолог Карен-Анна Эгген, к которой телеканал обратился за комментарием, подтвердила, что действия РФ вызывают самое сильное беспокойство с 2014 года.

При этом эксперт Норвежского института оборонных исследований Тор Буккволл считает нынешнюю эскалацию следствием остановки движения к урегулированию конфликта по дипломатической линии.

"Эскалацию можно рассматривать как элемент переговоров. Многие на Западе боятся войны, и вполне возможно, что это делается для того, чтобы Запад начал оказывать большее давление на Украину в интересах России",

– допускает Буккволл.

Отметим, что пугающее предупреждение о Третьей мировой войне из-за России в телеэфире Норвегии прозвучало после того, как российский адмирал вспомнил историю с подлодкой "Курск". По его данным, субмарина затонула после столкновения с подводной лодкой НАТО, которую потом укрыли у своих берегов норвежские власти. В Осло отвергли эти предположения.