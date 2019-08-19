Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Железнодорожный вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва
Путин и Макрон в Брегансоне обсудят вопросы урегулирования на Украине и в Сирии
В Киеве началась встреча Зеленского и Нетаньяху
«Цифры, на которые просто ориентироваться»: в России вступили в силу новые прави...
Главная / Политика

В Норвегии указали на сигнал России США и НАТО: Военные учения русских - как возрождение великой державы

19 августа 2019, 14:09  •  62 • Политика
Командующий армией Норвегии Хокон Брюн-Ханссен сообщил о том, что в случае военного конфликта с Россией его страна не сможет ничего сделать. Он также отметил провокационное положение США по отношению к России. В военных учениях русских норвежский командующий тем временем увидел сигнал для США и НАТО, отметив, что наблюдает картину возрождения великой державы.
Командующий армией Норвегии Хокон Брюн-Ханссен в интервью NRK прокомментировал военные учения русских, отметив, что наши ВС смогли объединить ресурсы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, чтобы попытаться перекрыть НАТО доступ к Балтике, Северному морю и теперь Норвежскому морю.
При этом, по словам норвежского командующего, если начнется военный конфликт с Россией, его страна ничего не сможет сделать и "окажется не на той стороне".
"Это национальный вызов, - заявил Брюн-Ханссен. - Если что-то случится, то Норвегия будет не на той стороне линии конфронтации, чтобы получить помощь и подкрепление, если она нам понадобится".
По мнению собеседника СМИ, целью линии конфронтации в Норвежском море является предотвращение попадания ракет большой дальности НАТО в Москву. Он говорит о том, что и у США, и у России якобы есть ракеты большой дальности (до 2000 километров), "которые могут быть нацелены на наземные цели или суда в море".
Оценивая прошедшие военные учения русских, норвежский командующий заговорил о провокационных действиях со стороны Вашингтона.
"Чем ближе США к российской территории, сфере интересов и стратегическим ценностям, тем больше это будет провоцировать Россию, - пояснил свою мысль Брюн-Ханссен. - И наоборот".
Он отметил также, что военные учения России - это "сигнал для США и НАТО".
"Это картина возрождения великой державы, которую мы видели раньше", - подчеркивает также эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
19 августа 2019, 14:09
В Норвегии указали на сигнал России США и НАТО: Военные учения русских - как возрождение великой державы
19 августа 2019, 01:09
О запрете выезда за границу должники узнают из СМС: Минюст разработал новые поправки
18 августа 2019, 15:24
В столице Монголии закрывают все интернет-кафе
18 августа 2019, 18:39
"К визиту Путина не готовы": Жена президента Франции повредила руку перед приездом главы России
19 августа 2019, 01:09
"Биби" в роли миротворца? Что будут обсуждать Нетаньяху с Зеленским
19 августа 2019, 12:09
Кадыров назвал поставленное его отцом условие вхождения Чечни в состав России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2019, 14:54
На Порошенко ополчились иностранные инвесторы в Украину
13 августа 2019, 16:39
Шойгу заложил в Калининграде нахимовское училище
12 августа 2019, 22:54
"Оккупировали не Крым, а Киев": Соловьев прилюдно отчитал украинского эксперта
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.