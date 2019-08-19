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В Норвегии указали на сигнал России США и НАТО: Военные учения русских - как возрождение великой державы
19 августа 2019, 14:09 • 62 • Политика
Командующий армией Норвегии Хокон Брюн-Ханссен сообщил о том, что в случае военного конфликта с Россией его страна не сможет ничего сделать. Он также отметил провокационное положение США по отношению к России. В военных учениях русских норвежский командующий тем временем увидел сигнал для США и НАТО, отметив, что наблюдает картину возрождения великой державы.
Командующий армией Норвегии Хокон Брюн-Ханссен в интервью NRK прокомментировал военные учения русских, отметив, что наши ВС смогли объединить ресурсы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, чтобы попытаться перекрыть НАТО доступ к Балтике, Северному морю и теперь Норвежскому морю.
При этом, по словам норвежского командующего, если начнется военный конфликт с Россией, его страна ничего не сможет сделать и "окажется не на той стороне".
"Это национальный вызов, - заявил Брюн-Ханссен. - Если что-то случится, то Норвегия будет не на той стороне линии конфронтации, чтобы получить помощь и подкрепление, если она нам понадобится".
По мнению собеседника СМИ, целью линии конфронтации в Норвежском море является предотвращение попадания ракет большой дальности НАТО в Москву. Он говорит о том, что и у США, и у России якобы есть ракеты большой дальности (до 2000 километров), "которые могут быть нацелены на наземные цели или суда в море".
Оценивая прошедшие военные учения русских, норвежский командующий заговорил о провокационных действиях со стороны Вашингтона.
"Чем ближе США к российской территории, сфере интересов и стратегическим ценностям, тем больше это будет провоцировать Россию, - пояснил свою мысль Брюн-Ханссен. - И наоборот".
Он отметил также, что военные учения России - это "сигнал для США и НАТО".
"Это картина возрождения великой державы, которую мы видели раньше", - подчеркивает также эксперт.
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