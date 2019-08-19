В Норвегии указали на сигнал России США и НАТО: Военные учения русских - как возрождение великой державы

Командующий армией Норвегии Хокон Брюн-Ханссен в интервью NRK прокомментировал военные учения русских, отметив, что наши ВС смогли объединить ресурсы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, чтобы попытаться перекрыть НАТО доступ к Балтике, Северному морю и теперь Норвежскому морю.

При этом, по словам норвежского командующего, если начнется военный конфликт с Россией, его страна ничего не сможет сделать и "окажется не на той стороне".

"Это национальный вызов, - заявил Брюн-Ханссен. - Если что-то случится, то Норвегия будет не на той стороне линии конфронтации, чтобы получить помощь и подкрепление, если она нам понадобится".

По мнению собеседника СМИ, целью линии конфронтации в Норвежском море является предотвращение попадания ракет большой дальности НАТО в Москву. Он говорит о том, что и у США, и у России якобы есть ракеты большой дальности (до 2000 километров), "которые могут быть нацелены на наземные цели или суда в море".

Оценивая прошедшие военные учения русских, норвежский командующий заговорил о провокационных действиях со стороны Вашингтона.

"Чем ближе США к российской территории, сфере интересов и стратегическим ценностям, тем больше это будет провоцировать Россию, - пояснил свою мысль Брюн-Ханссен. - И наоборот".

Он отметил также, что военные учения России - это "сигнал для США и НАТО".

"Это картина возрождения великой державы, которую мы видели раньше", - подчеркивает также эксперт.