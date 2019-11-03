В Норвегии призывают к отмене антироссийских санкций и чтут память советских солдат-освободителей

Руководитель губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк, граничащей с Россией, Рангхильд Вассвик на праздновании 75-летия освобождения региона Красной армией от немецко-фашистских войск заявила, что антироссийские санкции пора отменять.

«Россия теперь заменяет предыдущий импорт продукцией собственного производства в существующих и новых отраслях промышленности. Эти продукты уже конкурируют с западными на мировом рынке. Это делает Россию сильнее, а не слабее», – указала политик на страницах местной печати.

Вассвик подчеркнула, что россияне для норвежцев – друзья и соседи, а вводить санкции против друзей странно и неестественно. По её мнению, от этого страдает норвежское предпринимательство.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Вассвик трещиной в антироссийском монолите. США методом политического давления заставляют европейские страны поддерживать санкции в ущерб европейской экономике. Одна Германия потеряла от санкций $400 млрд., потери других стран тоже огромны. Норвегия, например, лишилась рынка сбыта для лосося, своего традиционного экспортного продукта, доля которого в российских магазинах составляла 70-80 % от всего объёма красной рыбы.

В 75-ю годовщину освобождения Северной Норвегии в стране прошли несколько памятных мероприятий, в т.ч. с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В 2018 г. в Норвегии появился очередной памятник павшим красноармейцам и норвежским партизанам. Лавров выразил норвежской стороне признательность «за неизменно бережную память о советских воинах, которые пали на норвежской земле…, за образцовое содержание воинских захоронений и мемориалов».