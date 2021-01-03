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В Норвегии объяснили отказ от "Северного потока - 2"
03 января 2021, 16:15 • 137 • Политика
Пока возобновлять сотрудничество они не намерены
Норвежская сертификационная компания DNV GL подтвердила, что не будет предоставлять свои услуги "Северному потоку – 2". Как объяснили представители компании журналистам, это связано со вступившими с нового года санкциями США против российского газопровода.
Американцы ввели рестрикции против всех компаний, которые оказывают услуги по проверке, инспекции или сертификации "Северного потока – 2". В DNV отметили, что прекращают любые работы с российским газопроводом с момента вступления санкций в силу и до тех пор, пока она будут действовать, пишет РИА "Новости".
Новые меры против СП-2 вступили в силу в начале этого года. Сенату США удалось впервые обойти вето Дональда Трампа и принять проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также включены санкции против российского проекта.
После этого в Германии забили тревогу, поскольку испугались, что отказ от "Северного потока – 2" для страны будет сравним с "самоубийством". Это связали с негативными последствиями, с которыми столкнулась ФРГ из-за "зеленой" политики.
Сейчас немецкий участок российского газопровода полностью завершен. В случае, если проект удастся достроить полностью, перед вводом в эксплуатацию ему потребуется пройти сертификацию. Какая компания будет оказывать эти услуги в связи с санкциями США пока неизвестно.
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