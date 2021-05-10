В Норвегии назвали две опасные вакцины от коронавируса

Правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам назвала два опасных препарата от коронавируса. Она не рекомендовала использовать их при проведении кампании по массовой вакцинации и назвала веские причины.

В чёрный список попала вакцина AstraZeneca, разработанная одноимённой британско-шведской компанией. Её использование было приостановлено в Норвегии ещё 11 марта. Тогда в различных странах появились многочисленные сообщения об опасных побочных эффектах от препарата: образовании тромбов и нарушениях свёртываемости крови у тех, кому была сделана прививка.

Норвежское агентство общественного здравоохранения настаивает на том, чтобы AstraZeneca полностью исключили из программы вакцинации. Такого же мнения придерживаются и многие эксперты в этой стране.

Второй опасной вакциной специалисты назвали препарат Janssen, разработанный компанией Johnson & Johnson (J&J), сообщает телеканал NRK. Регуляторы в Евросоюзе, а также в Норвегии одобрили эту вакцину 11 марта, однако массовая вакцинация ею так и не была начата.

Норвежские эксперты по вакцинам считают, что побочные эффекты от препарата Janssen требуется тщательно изучить. Речь идёт в первую очередь об образовании тромбов после вакцинации.