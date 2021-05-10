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В Норвегии назвали две опасные вакцины от коронавируса
10 мая 2021, 17:05 • 177 • В мире
Правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам назвала два опасных препарата от коронавируса. Она не рекомендовала использовать их при проведении кампании по массовой вакцинации и назвала веские причины.
В чёрный список попала вакцина AstraZeneca, разработанная одноимённой британско-шведской компанией. Её использование было приостановлено в Норвегии ещё 11 марта. Тогда в различных странах появились многочисленные сообщения об опасных побочных эффектах от препарата: образовании тромбов и нарушениях свёртываемости крови у тех, кому была сделана прививка.
Норвежское агентство общественного здравоохранения настаивает на том, чтобы AstraZeneca полностью исключили из программы вакцинации. Такого же мнения придерживаются и многие эксперты в этой стране.
Второй опасной вакциной специалисты назвали препарат Janssen, разработанный компанией Johnson & Johnson (J&J), сообщает телеканал NRK. Регуляторы в Евросоюзе, а также в Норвегии одобрили эту вакцину 11 марта, однако массовая вакцинация ею так и не была начата.
Норвежские эксперты по вакцинам считают, что побочные эффекты от препарата Janssen требуется тщательно изучить. Речь идёт в первую очередь об образовании тромбов после вакцинации.
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