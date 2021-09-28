В НОМе сообщили о единичных случаях нарушений на выборах в Госдуму

Нарушения на прошедших выборах депутатов Государственной думы были единичными и не влияют на их легитимность. Об этом 28 сентября заявила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Алена Булгакова.

«Эксперты ассоциации НОМ в своем итоговом докладе зафиксировали следующие тезисы: нарушения были единичными и носили в большинстве своем технический характер, а на волеизъявлении избирателей это никак не сказывается»,— сказала она на пресс-конференции.

По словам Булгаковой, эксперты не сомневаются в легитимности прошедших выборов.

Она также рассказала, что в ходе выборов экспертами было подтверждено 450 фейков. В свою очередь, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что тема фейков и недостоверной информации имеет тенденцию к развитию.

По его словам, было большое количество смоделированных сюжетов, снятых в других странах и в другое время.

«Были фейки о якобы очередях на участках, подвозах людей, «путешествиях» военнослужащих и представителей Федеральной службы судебных приставов. Вся эта информация после проверки не подтверждалась»,— сообщил Брод.

Вместе с тем он особо отметил помощь наблюдателей, видеонаблюдения и оперативную работу комиссий в регионах в сфере предотвращения нарушений и мониторинга голосования.

Ранее, 24 сентября, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК РФ получил 200 обращений по возможным фальсификациям итогов голосования на выборах депутатов Госдумы, все они будут проверены. Она также рассказала, что комиссии в общей сложности признали недействительными 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах РФ, что составляет лишь 0,0004% от числа бюллетеней.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).