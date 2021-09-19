В НОМ рассказали о разоблачении фейков на выборах

Федеральный координатор российской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков 19 сентября в беседе с РЕН ТВ рассказал о применяемых в настоящее время методах и инструментах разоблачения фейковых новостей и медиаконтента в период выборов в Госдуму.

«К фейкам мы были готовы. Самым главным в их разоблачении является оперативность. Мы как можно быстрее стараемся получить оперативную информацию и сделать ее публичной», — пояснил Песков.

Он также указал, что вся информация о выявленных фейках доступна на портале НОМ, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.

«Есть такой позитивный момент, что фейков действительно много, но они становятся более топорными и примитивными, а нам удается их развенчивать», — заметил эксперт.

В качестве примера координатор НОМ привел видеозаписи в соцсетях, на которых избиратели опускают в урну сразу несколько бюллетеней. В таких случаях, по словам Пескова, специалисты сразу же проверяют опубликованную информацию и в результате выясняется, что в регионе, где было сделано видео, проходят двухуровневые выборы. Таким образом, становится понятно, почему число бюллетеней в ролике больше: при двух уровнях голосования два бланка отправляются за кандидатов в Госдуму и еще два — в региональный парламент.

Ранее в воскресенье в ЦИК РФ рассказали о круглосуточных массовых кибератаках на систему ДЭГ. По заверению замглавы комиссии Николая Булаева, системы защиты достаточно успешно справляются с подобным воздействием на ДЭГ и сайт Центризберкома РФ.

Как рассказал глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, в ходе парламентских выборов продолжается большой поток фейковой информации. Также в ОП сообщили, что всего за два прошедших дня голосования выявлено около 10 тыс. ложных сообщений о выборах, из них почти 7 тыс. — в пятницу, 17 сентября.

В свою очередь в Лиге безопасного интернета рассказали «Известиям», что фейки все чаще встречаются в социальных сетях TikTok, YouTube, Facebook и Telegram. В организации отметили, что ЦИК России быстро реагирует на фейковые сообщения о нарушениях в проведении выборов.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.