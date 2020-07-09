Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на са...
Главная / Аналитика

В НОМ обсудили информационные атаки во время референдума по Конституции

09 июля 2020, 19:00  •  80 • Аналитика
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло на высочайшем уровне открытости и прозрачности, в том числе благодаря общественному наблюдению, и никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Однако на протяжении всей кампании по подготовке и проведению референдума фиксировались масштабные информационные атаки, заявили эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).
По их словам, информационные вбросы начались еще в середине января, а в последние дни перед голосованием и после него шла активная информационная кампания о фальсификации результатов референдума.
"Особо хотелось бы отметить акцию "Независимый экзитпол", прошедшую в Москве и в Санкт-Петербурге, которая по-прежнему широко обсуждается в России и за рубежом, хотя это чистой воды фейк. Также наиболее активный сейчас инфоповод – исследование якобы ученых, которые при помощи математического инструментария, квазинаучных графиков и моделей пытаются доказать, что прошедшее голосование – это самая масштабная фальсификация", – подчеркнул член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.
По мнению экспертов, ключевой тезис, на котором базируется это исследование, – российское общество однородно и все избиратели одинаковы, независимо от того, где они проживают, образования, уровня жизни. Соответственно, результаты голосования везде должны быть одинаковы. Однако в реальности в России есть большие социальные разрывы, существенные региональные различия, многонациональность, мультикультурность и многоконфессиональность и ряд других факторов, которые не позволяют делать однозначные выводы и уравнивать различные субъекты.
"Все эти графики бессмысленны, потому что такие модели работают с однородными единицами, а у нас электорат и пространство неоднородны, и выводы, полученные таким образом, ненаучны. Но даже если взять голосования 1990-х годов, можно увидеть, что по всей стране есть существенная разница в электоральной географии, и это нормальная ситуация для большой страны с разнообразным населением. Все это понимают, но такие вбросы делаются специально для дискредитации выборов, чтобы дать пищу для фейков", – пояснил Шаповалов.
Как отметили участники круглого стола, в ходе подготовки и проведения референдума по поправкам проверке фактов и выявлению недостоверной информации было уделено очень большое внимание. Кроме того, в последние годы появляются экспертные группы, которые целенаправленно занимаются поиском и разоблачением фейков, и во многом благодаря их работе качество информации в условиях полной открытости и прозрачности голосования было видно сразу.
Тем не менее не стоит ожидать, что появление фейков и манипулирование данными прекратится – они будут возникать снова и снова, поэтому эксперты высказали предложение о создании базы распространителей фейковой информации. Кроме того, они отметили необходимость более эффективного реагирования и пресечения махинаций на выборах.
"Следующей важной точкой общественного наблюдения может стать борьба с абсолютно новым стилем беззастенчивой подмены информации и манипуляций. Очень много было ситуаций и сообщений о том, что якобы за избирателей, пришедших на участок, кто-то уже расписался в ведомости. Разумеется, в каждом случае нужны какие-то методы реагирования, методы противодействия таким простым махинациям. Но и сама система как-то очень гуманно относится к тем, кто допускает нарушения и с одной, и с другой стороны. То есть все должны получать залуженное наказание", – добавил исполнительный директор АНО "Центр общественно-политических проектов и коммуникаций" Никита Тюков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
08 июля 2020, 17:00
ВСУ не жалеют ни своих, ни чужих
09 июля 2020, 11:00
"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
09 июля 2020, 16:00
«Они имели право…» Как меняется на Украине крымская риторика
09 июля 2020, 09:00
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
09 июля 2020, 10:00
Госсовет России выходит из тени
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным н...
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны к...
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит...
09 июля 2020, 00:00
Карантин довёл до точки кипения: Бунтующие прорвались в парламент и атакуют полицейск...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 16:00
Русские "проспали" нападение на Украину: "Захватили уже или перенесли на четверг?"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
04 июля 2020, 01:00
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.