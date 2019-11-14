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В нокдауне
14 ноября 2019, 15:24 • 147 • Карикатуры
Один из крупнейших производителей природного газа в США – компания Chesapeake Energy – сообщила о неизбежном банкротстве. Квартальный отчет компании поверг инвесторов в ужас: чистый убыток достиг 101 миллиона долларов, что превзошло все ожидания рынка. Аналитики отмечают, что стремительный взлет американской сланцевой отрасли одновременно стал и ее проклятием. Доступ к новым запасам газа спровоцировал избыток предложения, что повлекло обвал котировок.
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