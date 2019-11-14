В нокдауне

Один из крупнейших производителей природного газа в США – компания Chesapeake Energy – сообщила о неизбежном банкротстве. Квартальный отчет компании поверг инвесторов в ужас: чистый убыток достиг 101 миллиона долларов, что превзошло все ожидания рынка. Аналитики отмечают, что стремительный взлет американской сланцевой отрасли одновременно стал и ее проклятием. Доступ к новым запасам газа спровоцировал избыток предложения, что повлекло обвал котировок.