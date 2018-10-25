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«В ночи думают о будущем России»: В соцсетях подсказали СNN заголовок о Путине

25 октября 2018, 07:39  •  95 • Политика
Вечером 24 октября в Кремле состоялось заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
В соцсетях пошутили по поводу времени проведения заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие началось в девять вечера в среду, 24 октября.
В ходе заседания президент РФ Владимир Путин отметил, что от результатов работы правительства зависит не только благополучие людей, но и будущее страны.
Он также призвал чиновников «не спать», а активно участвовать в развитии проектов для всей страны. В частности, указал глава государства, следует добиваться прорывных показателей в различных сферах деятельности - экономике, науке и др.
В Сети особое внимание обратили на время проведения заседания. В свете американской истерии по поводу РФ и активного участия в этой пропаганде телеканала CNN, пользователи придумали для западных журналистов оригинальный заголовок - о работе в Кремле.
«Дарю СNN заголовок: «В Кремле собираются по ночам, чтобы думать о будущем России», - говорится в одном из пабликов.
Комментарий размещен на ТГ-канале «Пул №3».

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