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В Николаевской области Украины русский язык лишили регионального статуса

31 июля 2018, 17:09  •  82 • Украина
Суд Николаевской области Украины лишил русский язык регионального статуса, сообщили в областной прокуратуре. Соответствующее решение было принято в связи с поступившим иском прокуратуры.
 
© Artur Widak globallookpress.com
 

Решение о региональном статусе русского языка областной совет принял в 2012 году, таким образом, русский язык действовал в области как региональный наряду с украинским языком как государственным.

«Иск прокуратуры о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального удовлетворён», — приводит сообщение суда РИА Новости.

Ранее в Раде предложили сделать всю рекламу в стране на украинском языке.

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