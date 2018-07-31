В Николаевской области Украины русский язык лишили регионального статуса

Суд Николаевской области Украины лишил русский язык регионального статуса, сообщили в областной прокуратуре. Соответствующее решение было принято в связи с поступившим иском прокуратуры.

Решение о региональном статусе русского языка областной совет принял в 2012 году, таким образом, русский язык действовал в области как региональный наряду с украинским языком как государственным.

«Иск прокуратуры о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального удовлетворён», — приводит сообщение суда РИА Новости.

Ранее в Раде предложили сделать всю рекламу в стране на украинском языке.