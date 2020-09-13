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В Николаеве умер глава регионального отделения Свободы
13 сентября 2020, 14:30 • 73 • Украина
В Николаеве умер глава регионального отделения "Свободы", получивший огнестрельное ранение в голову. Пострадавшему провели ряд сложный операций, но спасти его врачам не удалось.
Об этом сообщил его брат Владимир Губский в своем "Фейсбуке".
«Сообщили из больницы, что Демид умер. К сожалению, организм не выдержал долгой борьбы. Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил. Время и место прощания сообщу, когда будет известно», - написал Владимир.
Отметим, председателя Николаевской областной организации ВО "Свобода" Демида Губскогообнаружили с огнестрельным ранением головы утром, 11 июля, в собственном доме.
Сообщение правоохранителям поступило от медиков, прибывших на вызов. Пострадавшего госпитализировали в больницу, врачи провели ему несколько сложных операций. В полиции установили характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия. Медиками была изъята резиновая пуля.
По версии следствия, мужчина получил травму из-за неосторожного обращения с оружием, когда разбирал травматический пистолет.
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