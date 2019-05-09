В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

«На пересечении улиц Соборной и Потёмкинской полицейские заметили мужчину, который якобы пытался бросить неизвестный предмет в людей, которые шли колонной», — указано в сообщении.

Прибывшие на место эксперты установили, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2б.

В отношении задержанного 32-летнего украинца был составлен административный протокол по факту «мелкого хулиганства».

Ранее возле Кривого Рога группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая.