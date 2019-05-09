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В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
09 мая 2019, 17:39 • 132 • Украина
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
«На пересечении улиц Соборной и Потёмкинской полицейские заметили мужчину, который якобы пытался бросить неизвестный предмет в людей, которые шли колонной», — указано в сообщении.
Прибывшие на место эксперты установили, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2б.
В отношении задержанного 32-летнего украинца был составлен административный протокол по факту «мелкого хулиганства».
Ранее возле Кривого Рога группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая.
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