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В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

09 мая 2019, 17:39  •  132 • Украина
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы. 
 
РИА Новости
 

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

«На пересечении улиц Соборной и Потёмкинской полицейские заметили мужчину, который якобы пытался бросить неизвестный предмет в людей, которые шли колонной», — указано в сообщении. 

Прибывшие на место эксперты установили, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2б.

В отношении задержанного 32-летнего украинца был составлен административный протокол по факту «мелкого хулиганства».

Ранее возле Кривого Рога группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая.

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