В Нигерии человека приговорили к смертной казни через Zoom

Страны Африки также пострадали от коронавируса, что вынудило госструктуры и даже суды перейти на удалённые методы работы. Об этом пишет РИА ФАН.

Так, 4 мая в Нигерии был приговорён к казни через повешение обвиняемый в убийстве человека Олалекан Хамид. Нюанс заключается в том, что трёхчасовое заседание суда проходило через приложение Zoom.

При этом имеются и сложности, так как хакеры активизировали атаки на инфраструктуру подобных приложений. Так, 7 мая злоумышленники взломали конференцию парламентариев в ЮАР, которая тоже проводилась через Zoom. В результате шутники заспамили трансляцию порнографией и голосовыми оскорблениями в адрес председателя Национального собрания Танди Модисе.