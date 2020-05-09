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В Нигерии человека приговорили к смертной казни через Zoom

09 мая 2020, 15:10  •  20 • В мире
В Нигерии человека приговорили к смертной казни через приложение Zoom, что связано с пандемией.
Страны Африки также пострадали от коронавируса, что вынудило госструктуры и даже суды перейти на удалённые методы работы. Об этом пишет РИА ФАН.
Так, 4 мая в Нигерии был приговорён к казни через повешение обвиняемый в убийстве человека Олалекан Хамид. Нюанс заключается в том, что трёхчасовое заседание суда проходило через приложение Zoom.
При этом имеются и сложности, так как хакеры активизировали атаки на инфраструктуру подобных приложений. Так, 7 мая злоумышленники взломали конференцию парламентариев в ЮАР, которая тоже проводилась через Zoom. В результате шутники заспамили трансляцию порнографией и голосовыми оскорблениями в адрес председателя Национального собрания Танди Модисе.

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