|
В Нигерии человека приговорили к смертной казни через Zoom
09 мая 2020, 15:10 • 20 • В мире
В Нигерии человека приговорили к смертной казни через приложение Zoom, что связано с пандемией.
Страны Африки также пострадали от коронавируса, что вынудило госструктуры и даже суды перейти на удалённые методы работы. Об этом пишет РИА ФАН.
Так, 4 мая в Нигерии был приговорён к казни через повешение обвиняемый в убийстве человека Олалекан Хамид. Нюанс заключается в том, что трёхчасовое заседание суда проходило через приложение Zoom.
При этом имеются и сложности, так как хакеры активизировали атаки на инфраструктуру подобных приложений. Так, 7 мая злоумышленники взломали конференцию парламентариев в ЮАР, которая тоже проводилась через Zoom. В результате шутники заспамили трансляцию порнографией и голосовыми оскорблениями в адрес председателя Национального собрания Танди Модисе.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2020, 04:10
|
04 мая 2020, 08:10
|
06 мая 2020, 22:10
|
02 мая 2020, 21:10
|
02 мая 2020, 21:05
|
05 мая 2020, 07:10
|
03 мая 2020, 10:02