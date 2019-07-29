В Нигерии боевики на мотоциклах убили 65 человек, в погоню отправится армия

Боевики на мотоциклах напали на похоронную процессию в нигерийском штате Борно. Исламисты открыли огонь и убили 23 человека. Ещё около десяти получили ранения.

Затем, во время погони, устроенной местными жителями самостоятельно, число жертв нападения возросло до 65. Атака произошла в субботу, 27 июля, а тела убитых продолжали находить еще сутки.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники, эта атака могла быть местью за 11 боевиков запрещённой в России организации "Боко Харам" две недели назад. Тогда местные жители убили боевиков, приблизившихся к деревне, изахватили 10 автоматов.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари приказал армии начать воздушное патрулирование и наземную операцию, чтобы найти и обезвредить нападавших.

Напомним, "Боко харам" действует в Нигерии на протяжении 17 лет и контролирует территорию на северо-востоке страны. Боевиками группировки были убиты около 27 тысяч человек, два миллиона стали беженцами.