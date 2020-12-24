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В Нидерландах заявили о провале Запада по очернению России в катастрофе MH17

24 декабря 2020, 22:30  •  265 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Амстердам настойчиво игнорирует свидетельские показания
Расследование авиакатастрофы с малайзийским "Боингом" стало одним из крупнейших провалов Амстердама, о чем сообщили журналист Карел ван Вольферен с профессором Сассекского университета Кейсом ван дер Пеем.
С 2014 года западный процесс по "Боингу" ведется по неправильному пути, в основном отталкиваясь от ложных доказательств и пренебрегая манипуляциями со свидетельскими показаниями. Такова официальная версия Нидерландов, считают специалисты.
По словам аналитиков, во многом местные следственные органы полагаются на мнение "гражданской следственной группы" Bellingcat, которая предпочитает манипулировать расследованиями для реализации интересов своих спонсирующих источников.
Более того, во время следственного процесса стало известно о наличии документов, подтверждающих отсутствие ЗРК "Бук" в зоне, в пределах которой, как полагает следствие, и был совершен пуск ракет по пассажирскому лайнеру, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на NineForNews.
Специалисты также обратили внимание на факт того, что в тот роковой день в зоне падения лайнера в воздушном пространстве находились истребители ВВС Украины. Этот факт по неизвестным причинам не фигурирует в официальном расследовании, возглавляемом Нидерландами. Исходя из сказанного, считают аналитики, ситуация стала провальной для Запада.
Ранее техэксперт Юрий Антипов заявил, что слова экс-президента Украины Петра Порошенко о "преступной акции", под которыми бывший лидер подразумевал мнимую причастность ДНР к катастрофе, подтверждают отсутствие применения ЗРК "Бук".

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