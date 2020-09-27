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В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"

27 сентября 2020, 22:15  •  212 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Украина могла сбить самолет с помощью истребителей
Донбасс, как и Россия, ничего бы не выиграли от крушения "Боинга" MH17 над Донецком в 2014 году, поэтому говорить об их "причастности" к трагедии странно. Так считает голландский журналист Эрик ван де Бик.
Эксперт полагает, что международная следственная группа пытается повесить вину на тех, кто не имеет к крушению никакого отношения. Бик в материале, опубликованном в Bonanza Media, указал на то, что даже если будет доказано, что "Бук" находился в районе Первомайского в тот злополучный день, это не означает, что ополченцы имели какое-то отношение к трагедии. У Донбасса не было мотива уничтожить самолет с простыми людьми.
Более того, по ошибке сбить "Боинг" из ЗРК невозможно. Ведь, у "Бука" есть множество защитных механизмов, которые не дадут личному составу ошибиться с целью.
Журналист рассказал, что следователи всерьез рассматривают версию об украинских истребителях. Именно по ним мог ударить Донбасс, а украинские военные ответили атакой на MH17. Также Бик призывает не исключать ту версию, что Украина могла доставить свой "Бук" на место происшествия, выстрелить ракетой и увезти ЗКР обратно.
Доказали эксперты и непричастность ЗРК с помощью абрикосового дерева.

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