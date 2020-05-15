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В Нидерландах пошли в отказ, узнав об "аресте" подозреваемого по делу MH17

15 мая 2020, 14:55  •  190 • В мире
Прокуратура Нидерландов не располагает информацией о том, соответствуют ли действительности сообщения о якобы состоявшемся аресте одного из фигурантов по делу MH17 Леонида Харченко.
Голландская прокуратура не в курсе, действительны ли сведения об аресте в Донецке одного из фигурантов дела о крушении "Боинга". Как ранее сообщалось в СМИ, в столице ДНР в марте якобы был арестован Леонид Харченко - бывший полевой командир ополчения, которого международное следствие считает причастным к катастрофе.
По данным источника Русской службы BBC, сейчас его содержат в одном из донецких СИЗО. Сообщается, будто его арест 8 мая продлили ещё на два месяца.
В Нидерландах, где ранее Харченко назвали одним из подозреваемых, оказались не в курсе ситуации и ушли в отказ.
Как пояснила представитель прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, они не могут сказать, насколько информация об аресте в Донецке соответствует действительности.
"Восточная Украина недоступна для следственной группы и не находится под контролем властей в Киеве", - приводит её слова RBC.ua.

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