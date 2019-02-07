Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Граждан России не пустят наблюдать за выборами даже от международных организаций...
"Значительно сократился объем работы": Служба иммиграции и гражданства...
«Проверка всех систем и агрегатов»: какие испытания ожидают ракету «Сармат» в бл...
Китай или НАТО: Шведы нашли для России цель "затяжной войны"
Главная / В мире

В Нидерландах подстрелили велосипедиста во время задержания вооруженного преступника

07 февраля 2019, 07:24  •  80 • В мире
Во время перестрелки полиции с вооруженным преступником на улице Амстердама был подстрелен проезжающий мимо велосипедист.
В Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка произошла перестрелка с участием полиции.
Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.По её информации, правоохранительные органы были спровоцированы на открытие огня при виде вооруженного человека. 31-летний житель Амстердама был нейтрализован полицией. Он жив и доставлен в клинику. Его мотивы не объясняются.
Также есть еще один пострадавший, это велосипедист, который ехал мимо и получил пулю в ногу. Он также госпитализирован.
По словам очевидцев было сделано около 20 выстрелов. Центробанк считает, что случившееся никак не связано с кредитной организацией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


80
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 11:54
Трамп пообещал "слезть с российской космической иглы"
06 февраля 2019, 08:24
«Ключевой район военного присутствия»: как вступление Македонии в НАТО может отразиться на Балканском регионе
07 февраля 2019, 04:09
Израиль обвинил ХАМАС в провокации с ракетой
Загрузка...
07 февраля 2019, 07:24
В Нидерландах подстрелили велосипедиста во время задержания вооруженного преступника
07 февраля 2019, 04:09
Китай или НАТО: Шведы нашли для России цель "затяжной войны"
06 февраля 2019, 14:54
«Цинизм зашкаливает»: сенат США одобрил введение санкций против Сирии и её союзников
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 02:40
Пopoxoбoты пpoтив шeфa, Тимoшeнкo o Шapиe
07 февраля 2019, 00:39
Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики приносят телефон прямо в камеру
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
02 февраля 2019, 12:12
"Последний ВИЗГ либералов!" Кедми задал ЖАРКУЮ трепку обожателям Запада!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.