В Нидерландах подстрелили велосипедиста во время задержания вооруженного преступника

Во время перестрелки полиции с вооруженным преступником на улице Амстердама был подстрелен проезжающий мимо велосипедист.

В Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка произошла перестрелка с участием полиции.

Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.По её информации, правоохранительные органы были спровоцированы на открытие огня при виде вооруженного человека. 31-летний житель Амстердама был нейтрализован полицией. Он жив и доставлен в клинику. Его мотивы не объясняются.

Также есть еще один пострадавший, это велосипедист, который ехал мимо и получил пулю в ногу. Он также госпитализирован.

По словам очевидцев было сделано около 20 выстрелов. Центробанк считает, что случившееся никак не связано с кредитной организацией.