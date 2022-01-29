«В незавидном положении»: почему Зеленский назвал ошибкой США нагнетание темы «вторжения России» на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский считает ошибкой постоянное нагнетание Вашингтоном темы «вторжения РФ». По его словам, США всё время «поддерживают эту тематику», делают её «максимально острой», и мир на это «реагирует очень мощно». Кроме того, украинский лидер назвал ошибочной позицию США относительно эвакуации дипломатов с Украины. Он считает, что «это неправильные и чрезмерные шаги», которые Киеву «не помогают». По мнению экспертов, Зеленский оказался в незавидном положении: в ситуации своей полной подчинённости США он вынужден фактически опровергать предостережения Вашингтона о скором «российском вторжении», чтобы хоть как-то нивелировать панику внутри страны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «ошибкой» постоянное нагнетание США темы «вторжения России». Об этом он заявил в интервью представителям зарубежных СМИ.

«Я считаю, что они (Соединённые Штаты. — RT) являются сегодня участниками этой информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику, и они делают эту тематику максимально острой. По моему мнению, это ошибка», — сказал Зеленский, добавив, что мир «реагирует очень мощно» на такую информацию.

Он также назвал ошибочной позицию США относительно эвакуации дипломатов из Украины.

«Это неправильные и чрезмерные шаги, которые нам не помогают», — отметил украинский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что панику сеют не только США, но и другие западные страны и их СМИ.

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже откровенно, даже недипломатическим языком просто говорят, что завтра будет война: в Англии, Германии, Франции, Литве, — посетовал украинский президент. — Ощущение из средств массовой информации именно такое, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так».

Киеву не нужна «эта паника», подчеркнул Зеленский. По его словам, такое нагнетание обстановки наносит Украине экономический вред — из страны уже выведено $12,5 млрд.

«Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Это очень дорого обходится Украине», — сказал Зеленский, назвав информационную политику Запада «невзвешенной».

Здание администрации президента Украины в Киеве

РИА Новости

© Стрингер

Вместе с тем украинский президент в очередной раз призвал западные страны оказывать большую поддержку Украине.

«Нас не нужно предупреждать — нам нужно помогать», — заявил он.

Под прицелом американских СМИ

После заявлений Зеленского телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что между президентом Украины и официальными лицами администрации Байдена «нарастает напряжённость» на фоне разногласий относительно того, «как интерпретировать и публично распространять данные американской разведки, согласно которым Россия может готовить широкомасштабное наступление на Украину».

«При этом Байдена и его советников раздражает публичное преуменьшение Зеленским угрозы и тонко завуалированные выпады в адрес американского президента», — пишет CNN.

По словам журналистов, Вашингтон уверен, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьёзных последствиях «являются ключом к сдерживанию», и выражает недоумение относительно высказываний украинского лидера.

«Мы задаёмся вопросами: зачем вы затеваете ссору с США? Зачем сливаете и искажаете информацию, если США в числе немногих ваших настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если, по вашим словам, угроза не изменилась?», — приводит слова неназванного американского чиновника CNN.

В свою очередь, американское издание Politiсo, также ссылаясь на источники, заявило об опасениях Зеленского, что США «специально раздувают угрозу со стороны российского президента Владимира Путина, чтобы получить пространство для политических манёвров при заключении сделки с Кремлём».

Стоит отметить, что США ежедневно нагнетают обстановку, заявляя о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. Так, глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга 28 января заявил, что Россия якобы уже несколько месяцев перебрасывает свои войска в Крым и размещает их вдоль границы с Украиной.

«Очевидно, что теперь у него (президента Путина. — RT) есть такая возможность (нападения. — RT) и немало различных вариантов (действий. — RT), включая захват городов и значительных территорий, а также принуждение или такие политические провокации, как признание отколовшихся территорий», — заявил американский министр обороны.

Глава Пентагона Ллойд Остин

AFP

© Nicholas Kamm

Напомним, Москва неоднократно опровергала заявления Вашингтона и других западных стран о якобы готовящемся «нападении» на Украину.

20 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобного рода обвинения в адрес РФ выдвигаются западными странами, чтобы создать «информационное прикрытие для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера» на Украине.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время интервью российским радиостанциям 28 января подчеркнул, что Россия не хочет войны, но и не позволит игнорировать её интересы в сфере безопасности.

«Успокоить инвесторов»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT, из-за активного продвижения Вашингтоном темы «российского вторжения», на Украине началась паника. И по этой причине Зеленскому пришлось поставить под вопрос объективность оценки ситуации США.

«Зеленский, который уже понял, что эта информационная истерика негативно влияет на экономику страны, начал говорить о преувеличении «угрозы». И оказался в незавидном положении: в ситуации своей полной подчинённости США он всё-таки вынужден из-за опасности со стороны его врагов внутри страны фактически опровергать американский месседж о скором «нападении» РФ на Украину, чтобы как-то нивелировать панику в стране, в том числе на рынках», — сказал эксперт.

Впрочем, как отмечает Шаповалов, уже сейчас понятно, что слова Зеленского не повлияют на ситуацию «вокруг истерии Вашингтона».

«США продолжают идти по накатанной. И это свидетельствует о том, что, придумав историю про «российское вторжение» и сформировав стратегию своей информационной кампании, они совершенно не думают об интересах Украины», — подчеркнул эксперт.

В то же время появление информации о разногласиях США и Украины по поводу оценок «российской угрозы» в американских СМИ свидетельствует о том, что в США идёт политическая борьба, причём внутри самой Демократической партии, считает Шаповалов.

«Эта борьба сейчас становится уже просто очевидной и приводит к тому, что даже рупоры демократов позволяют себе активно критиковать позицию Байдена и выносить на публику разногласия Киева и Вашингтона», — заявил аналитик.

При этом действующей администрации США важно продолжать создавать видимость «эскалации напряжённости» у российско-украинской границы, чтобы реализовать свой геополитический план — ещё больше отдалить Украину от России, считает Шаповалов.

«Именно на это, а не на защиту Украины от мифической «агрессии» со стороны РФ направлены все действия американских властей, в том числе активная передача Киеву вооружений. Тем самым Вашингтон хочет спровоцировать его на военные действия против Донбасса», — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков считает, что, несмотря на инвестиционные потери, о которых говорит Зеленский, Киеву за счёт истерии США и Запада о «российской агрессии» удалось получить ещё больше оружия и военной помощи.

«После того, как украинские власти всё это получили, и, отлично осознавая, что Россия им никак не угрожает, Зеленский решил успокоить инвесторов, уже открыто заявляя о преувеличении «угрозы» и ошибке Вашингтона. Ему нужно, чтобы истерика ушла, а военная помощь Запада так и продолжала поступать», — сказал аналитик в беседе с RT.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден

AFP

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Однако в администрации президента США «царят совсем другие настроения», подчеркнул Дудаков.

«Для Байдена вся эта история вокруг «российского вторжения» крайне важна — он хочет выглядеть миротворцем, поднимающим украинский вопрос и якобы решающим судьбы мира. Такая картинка очень нужна главе Белого дома, чтобы хоть как-то поддержать свой падающий рейтинг», — заключил эксперт.