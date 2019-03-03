В незалежной заявили о задержании в Симферополе архиепископа новой церкви Украины

Архиепископа новой церкви Украины Климента якобы задержала полиция в столице Республики Крым Симферополе – такое заявление сделал Киев.

- Третьего марта днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан русской полицией на автовокзале г. Симферополь. Последние сведения о нем - что его везут в Киевское районное отделение полиции, - сообщает сайт новой церкви.

Потом идет уточнение, что задержанный священник уже пребывает в Центральном районном отделе полиции, где к нему приехал адвокат.

Зачем же батюшка прибыл на полуостров?

Дает сайт ответ и на этот вопрос: «Архиепископ Климент, который является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное рассмотрение дела политзаключенного Павла Гриба в городе Ростове-на-Дону.»

Этот Павел Гриб, которому чуть больше 20 лет, уговаривал старшеклассницу из Сочи заложить бомбу в учебном заведении. В официальном сообщении Северо-Кавказского окружного военного суда, находящегося в Ростове-на-Дону, говорится: - В период с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины подсудимый, используя Интернет убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере.

За содействие террористической деятельности Павлу Грибу грозит лишение свободы от пяти до пятнадцати лет.

Надо отметить, что новая церковь Украины образовалась на соборе в Киеве в конце 2018 года после соединения двух неканонических церковных структур, действовавших на территории незалежной. Каноническая православная церковь, возглавляемая митрополитом Онуфрием не стала участвовать в мероприятии. В Русской Православной Церкви значение собрания в Киеве и вовсе не признали.

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